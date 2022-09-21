عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

في ختام أعماله بالقاهرة :

العمل العربي يوصي بدمج التكنولوجيات الرقمية ضمن مناهج التعليم والتدريب المهني والتحويلي

صدى البلد

أكد مؤتمر العمل العربي في دورته الـ 48، ضرورة وضع سياسات واستراتيجيات وبرامج للتحول الرقمي لأنظمة الحماية الاجتماعية في الدول العربية بما يتواكب مع التطورات المتسارعة في التكنولوجيا الرقمية، ودمج استراتيجية التحول الرقمي لأنظمة الحماية الاجتماعية مع باقي الاستراتيجيات الأخرى لضمان تناسقها وتكاملها، وضرورة ادماج التكنولوجيات الرقمية الجديدة ضمن مناهج التعليم والتدريب المهني والتدريب التحويلي، وبما يتوافق مع متطلبات أسواق العمل الجديدة.

واعتمد المؤتمر تقرير لجنة رقمنة أنظمة الحماية الاجتماعية وحوكمتها التي شددت على تطوير الخدمات الاجتماعية الإلكترونية ضمن استراتيجات التحول الرقمي لأنظمة الحماية الاجتماعية وحوكمتها بما يحقق أهداف التنمية المستدامة 2030.

وطالبت اللجنة بتفعيل الحوار الاجتماعي الثلاثي لمعالجة الآثار المترتبة عن التحول الرقمي علي أسواق العمل وتحقيق العمل اللائق، وتطوير نهج شامل يوفر الخدمات الرقمية للجميع والتدريب المتخصص عبر توسيع نطاق مراكز الوصول والنفاد في جميع المناطق ولكل فئات المجتمع. 

وأوصت اللجنة بضمان أمن وسرية المعلومات من خلال اعتماد التشريعات الملائمة لحماية البيانات الرقمية عبر صياغة استراتيجية وإطار قانوني إلى المستوي الوطني ووفقا لأفضل الممارسات.

ودعا المؤتمر منظمة العمل العربية إلى عقد مؤتمر عربي حول التحول الرقمي في أنظمة الحماية الاجتماعية، وذلك لتبادل التجارب العربية الناجحة في هذا المجال، ووضع مبادئ توجيهية للتحول الرقمي لأنظمة الحماية الاجتماعية، ودعوة الدول العربية إلى تفعيل الحوار الاجتماعي عند صياغة جميع السياسات الاقتصادية والاجتماعية.

 

IMG_9022
IMG_9022
IMG_9023
IMG_9023
IMG_9024
IMG_9024
IMG_9025
IMG_9025
IMG_9027
IMG_9027

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تسريب الخلطة السرية للدجاج المقرمش لمحل شهير |تعرف عليها

ارتفاع جنوني مفاجئ لـ الدولار عالميا.. وهذا سعره مقابل الجنيه في البنوك

لسه فيه كتير.. إعلامي يٌفجّر مفاجأة مدوية بشأن عودة رمضان صبحي للأهلي

بالأسماء .. شوبير يعلن تعاقد الأهلي مع 7 صفقات جديدة

مش للأهلي.. بيراميدز يقرر بيع إبراهيم عادل نهائياً "وجهة مفاجأة"

مشادة كلامية وعقوبة قاسية.. تفاصيل صدام سيد عبد الحفيظ مع صلاح محسن

التأمين الصحي الشامل بديلا للعلاج على نفقة الدولة.. اعرف مراحل التطبيق

أعلن صفقتين جديدتين.. شوبير يزف بشرى سارة لعشاق الزمالك

ترشيحاتنا

تبدأ من 3 آلاف جنيه.. أسعار تذاكر طيران العمرة لهذا العام

اعتقد أنها مازالت حية.. اعترافات الشاب المتهم بالهجوم على نعش الملكة إليزابيث

اليوم العالمي للزهايمر 2022.. تعرف على علامات الإنذار المبكر وأعراض المرض

انتصار السيسى: السلام هو روح الأديان والخيار الوحيد لتحقيق الطمأنينة

معرفوش يسافروا .. غرفة السياحة توجه رسائل هامة لراغبي العمرة

لأول مرة مستشارة لشيخ الأزهر.. من هي الدكتورة نهلة الصعيدي|فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

يعتقد أنه المسيح.. تفاصيل صادمة عن الاضطرابات النفسية للممثل عزرا ميلر

بدون مكياج.. الجمهور يغازل أسماء أبو اليزيد: كفاية خطف قلوب بقى.. شاهد

أرقام خرافية.. سعر صادم لـ فستان ياسمين صبري في صاحبة السعادة

أمراض مزمنة تصيبك عند النوم في الضوء.. احترس منها

فيديو

وزارة التعليم تحسم الجدل حول موعد بدء الدراسة.. وتعليمات عاجلة للمدارس “فيديوجراف”

عام على وفاة حصن المحروسة.. المشير ومصر ومخطط الفوضى

الشيطان مأجرهم.. أحمد ماهر يهاجم مروجي الشائعات عن عادل إمام

بسبب مشهد مع محمد رمضان.. وفاء عامر تبكي على الهواء

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حمادة عبد الجواد

في اليوم العالمي للسلام.. شكرًا فضيلة الإمام

فتحي حسين

مخاطر فبركة الإعلام الرقمي

د. داليا المتبولي

عن الحرم الجامعي

صفوت عمارة

أهل الاختصاص هم مَنْ يتحدثون في أمور الدين

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي 27

المستشار أسـامة الصعيدي

المواجهة التشريعية لغسل الأموال وتمويل الإرهاب

محمود خليل

رايحين على فين!

كريمة أبو العينين

مين السبب !

اﻟﻤﺰﻳﺪ