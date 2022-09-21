العمل العربي يوصي بدمج التكنولوجيات الرقمية ضمن مناهج التعليم والتدريب المهني والتحويلي

في ختام أعماله بالقاهرة :

أكد مؤتمر العمل العربي في دورته الـ 48، ضرورة وضع سياسات واستراتيجيات وبرامج للتحول الرقمي لأنظمة الحماية الاجتماعية في الدول العربية بما يتواكب مع التطورات المتسارعة في التكنولوجيا الرقمية، ودمج استراتيجية التحول الرقمي لأنظمة الحماية الاجتماعية مع باقي الاستراتيجيات الأخرى لضمان تناسقها وتكاملها، وضرورة ادماج التكنولوجيات الرقمية الجديدة ضمن مناهج التعليم والتدريب المهني والتدريب التحويلي، وبما يتوافق مع متطلبات أسواق العمل الجديدة.

واعتمد المؤتمر تقرير لجنة رقمنة أنظمة الحماية الاجتماعية وحوكمتها التي شددت على تطوير الخدمات الاجتماعية الإلكترونية ضمن استراتيجات التحول الرقمي لأنظمة الحماية الاجتماعية وحوكمتها بما يحقق أهداف التنمية المستدامة 2030.

وطالبت اللجنة بتفعيل الحوار الاجتماعي الثلاثي لمعالجة الآثار المترتبة عن التحول الرقمي علي أسواق العمل وتحقيق العمل اللائق، وتطوير نهج شامل يوفر الخدمات الرقمية للجميع والتدريب المتخصص عبر توسيع نطاق مراكز الوصول والنفاد في جميع المناطق ولكل فئات المجتمع.

وأوصت اللجنة بضمان أمن وسرية المعلومات من خلال اعتماد التشريعات الملائمة لحماية البيانات الرقمية عبر صياغة استراتيجية وإطار قانوني إلى المستوي الوطني ووفقا لأفضل الممارسات.

ودعا المؤتمر منظمة العمل العربية إلى عقد مؤتمر عربي حول التحول الرقمي في أنظمة الحماية الاجتماعية، وذلك لتبادل التجارب العربية الناجحة في هذا المجال، ووضع مبادئ توجيهية للتحول الرقمي لأنظمة الحماية الاجتماعية، ودعوة الدول العربية إلى تفعيل الحوار الاجتماعي عند صياغة جميع السياسات الاقتصادية والاجتماعية.

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