محافظ أسوان يتابع جاهزية المدارس للعام الدراسي الجديد.. صور

تفقد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان عدداً من المدارس اليوم الأربعاء للاطمئنان على جاهزيتها لإستقبال العام الدراسى الجديد 2022/2023، وذلك من خلال تفقد مدارس حسين مرسال الثانوية الفنية بنات بالمحمودية، وعبد الله حسين والأقباط للمرحلة الإعدادية بمنطقة الصحابى والطابية، بجانب مدارس الإمام على الإبتدائية الصباحية والمسائية ، وأيضاً مدارس أحمد ماهر الإبتدائية، وعبد الرؤوف حسانين الابتدائية، بالإضافة إلى مدرستى مصطفى كامل الإبتدائية، ومحمد فتحى منصور الابتدائية .

وخلال جولته التفقدية أحال محافظ أسوان عدداً من المعلمين والمدرسين إلى التحقيق نظراً لغيابهم دون أسباب قانونية حيث حرص المحافظ على مراجعة دفاتر الحضور والانصراف داخل المدارس التى تفقدها ، كما أعطى مهلة أسبوع لمدير مدرسة مصطفى كامل الابتدائية لنهو كافة الأعمال المطلوبة من رفع الكفاءة حيث سيتم استبعاده فى حالة عدم الالتزام بذلك.

انتظام وانضباط المعلمين والعاملين فى المدارس

محافظ أسوان يتابع جاهزية المدارس للعام الدراسى الجديد

وشدد أشرف عطية على مديرى الإدارات التعليمية بالمرور الميدانى بكافة مدارس المراكز والمدن لمتابعة مدى جاهزية المدارس ، والتأكيد على أهمية انتظام وانضباط المعلمين والعاملين داخلها خلال هذه الفترة فى ظل وقف الإجازات بداية من الشهر الجارى، للعمل على تجهيزها وتأهيلها من خلال رفع مستوى النظافة العامة سواء داخل الفصول أو دورات المياه العمومية أو الأفنية ، مع تجهيز التخت والمقاعد المدرسية ، علاوة على تجديد اللوحات التعليمية ببانرات جديدة يتم تنسيقها وتوحيدها وتوزيعها على المدارس قبل بداية العام الدراسى.

كما أعطى محافظ أسوان توجيهاته لمسئولى الوحدات المحلية والأحياء برفع الإشغالات ، وتكثيف أعمال النظافة العامة بمحيط 1460 مدرسة ، والتى تمثل مختلف المراحل التعليمية بواقع 10 ألاف و 334 فصل دراسى داخل 780 منشأة تعليمية لتهيئة المناخ المناسب أمام الطلاب والطالبات ، وهو الذى يتواكب مع قيام مديرية الطرق برفع كفاءة الطرق المؤدية إلى المدارس ، وأيضاً قيام إدارة مرور أسوان برفع المركبات القديمة التى بجوار أسوار المدارس.

توريد الكتب المدرسية للمدارس

محافظ أسوان يتابع جاهزية المدارس للعام الدراسى الجديد

وكلف مديرى التربية والتعليم بسرعة إنهاء أعمال الصيانة البسيطة، مع الالتزام بخطة توزيع الكتب المدرسية على الطلاب والتى تم توريدها بنسبة 83 % لمراحل رياض الأطفال والإبتدائى والإعدادى والثانوى العام، بالإضافة إلى 65 % لمرحلة التعليم الفنى ، فضلاً عن تأمين التوصيلات الكهربائية ، ومراعاة كافة معايير الأمان للحفاظ على سلامة الطلاب وتوفير مصادر للتهوية .

وكذا العمل على زيادة المسطحات الخضراء ورفع كفاءة التشجير لإعطاء المظهر الجمالى والحفاظ على البيئة بما يتواكب مع مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى " أتحضر للأخضر" لتكون كافة مدارس المحافظة عبارة عن صروح جمالية وحضارية لبدء العام الدراسى بشكل راقى يحفز أبنائنا على الجدية والجد والاجتهاد فى التحصيل الدراسى ، وتحقيق أعلى الدرجات العلمية.

محافظ أسوان يتابع جاهزية المدارس للعام الدراسى الجديد

محافظ أسوان يتابع جاهزية المدارس للعام الدراسى الجديد

محافظ أسوان يتابع جاهزية المدارس للعام الدراسى الجديد