محافظ أسوان: تكثيف تنفيذ المشروع القومى لتنمية الأسرة المصرية وتحقيق التمكين الاقتصادى

تابع اللواء أشرف عطية محافظ أسوان مجموعة من الأنشطة والجهود المبذولة ضمن فعاليات المشروع القومى لتنمية الأسرة المصرية والذى أطلقه الرئيس عبد الفتاح السيسى.

ووجه المحافظ مسئولى الوحدات المحلية ومختلف الجهات المعنية بالتنسيق والتعاون لتوفير كافة أوجه الدعم والإستعدادات والتجهيزات اللازمه لإنجاح فعاليات هذا المشروع القومى وتحقيق أهدافه الرئيسية لتحسين الظروف الإقتصادية ورفع الوعى الثقافى والإجتماعى لدى الأهالى داخل مختلف القرى والنجوع المستهدفة للمبادرة الرئاسية "حياة كريمة".

ورش للحكى

من جانبها أكدت نجوى أحمد مدير عام الثقافة أنه تحت رعاية محافظ أسوان وبإشراف هشام عطوة رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة وبالتعاون مع هيئة اليونسيف تم تنظيم عدد من الفعاليات لتمكين الفتاة وذلك داخل قصور ثقافة أسوان والسباعية والرديسية.

وأشارت نجوى أحمد إلى أن الفعاليات تضمنت عرض فيلم تسجيلى بعنوان " بداية الخيط " ، بالإضافة إلى ورشة للحكى وتنظيم حوارات مفتوحة لمناقشة أحداث الفيلم التى تدور حول قصة كفاح ثلاثة فتيات لتحقيق أحلامهن رغم الصعوبات والظروف المجتمعية المحيطة.

جلسات الدوار

فى نفس السياق أوضحت الدكتورة هدى مصطفى مقررة فرع المجلس القومى للمرأة أنه بالتعاون مع علماء مديرية الأوقاف ومسئولى الوحدات المحلية تم تنظيم 32 من جلسات الدوار بهدف توعية 1609 من السيدات والرجال داخل قرى الشهامة والبصيلية بحرى والصعايدة والقنان والنصراب بمركز إدفو ، بالإضافة إلى مدينة كوم أمبو وقرى العباسية والبصالى بمركز كوم أمبو.

وقالت هدى مصطفى إن الجلسات تناولت مناقشة موضوعات القضية السكانية والصحة الإنجابية وزواج القاصرات ، علاوة على موضوعات ختان الإناث والتربية السليمة والتعليم الجيد للأبناء .

كان اللواء أشرف عطية محافظ أسوان قد كلف مسئولى مديرية الصحة بتنفيذ المرحلة الثانية للحملة التنشيطية لتنظيم الأسرة بعنوان " حقك تنظمى " ، والتى من المقرر أن تشمل مركزى أسوان ودراو ومنطقة إدفو شرق ، وتستمر حتى 22 سبتمبر الجارى ، مؤكداً على أن هناك إهتمام ملحوظ بالإرتقاء بالمحور الصحى لتقديم الخدمات الطبية والعلاجية المتنوعة بالجودة والكفاءة المطلوبة.

ويأتى ذلك من أجل تحقيق أكبر إستفادة ممكنة من خدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية ، وخاصة داخل القرى والنجوع المدرجة ضمن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى " حياة كريمة ".