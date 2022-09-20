محافظ أسوان يشهد حفل تخريج دفعة الدراسات العليا بالأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا

وسط أجواء وزغاريد الفرحة بالنجاح والتفوق شهد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان ،والدكتور إسماعيل عبد الغفار رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى فعاليات الاحتفال بتخريج دفعة اليوبيل الذهبى 2022 من طلاب كلية الدراسات العليا بفرع الأكاديمية وذلك بالمركز الثقافى الإفريقى " متحف النيل الوثائقي سابقاً " .

بحضور السفير أحمد خليفة القنصل العام لجمهورية السودان الديمقراطية ، والدكتور أيمن عثمان رئيس جامعة أسوان ، والدكتور عادل بلال نائب رئيس الأكاديمية للتعليم، والدكتور عطاالله حشاد مدير فرع الأكاديمية بأسوان ، بجانب القيادات العسكرية و المجتمعية والتنفيذية والعلمية والدينية ، وبمشاركة أسر الطلاب .

يوم النجاح والتفوق والتكريم

وفى كلمته قدم اللواء أشرف عطية التهنئة لرئيس الأكاديمية ولأعضاء هيئة التدريس ، ولأبناؤه الطلاب وأولياء أمورهم فى يوم النجاح والتفوق والتكريم والذى يرجع لجهود خلاقة ومتجددة من منظومة عمل متكاملة سواء الإدارة أو هيئة التدريس أو الطلاب وأسرهم مما يساهم فى الارتقاء بمستوى التعليم الأكاديمى والجامعى فى أسوان .

ولفت المحافظ إلى أن آلية العمل بالأكاديمية العربية تتماشى مع جهود الدولة فى الربط ما بين التعليم وسوق العمل ، وخاصة أن ذلك كان هو الهدف والغاية الأساسية منذ إفتتاح فرع الأكاديمية العربية على أرض عاصمة الشباب الإفريقى لتصبح منارة علمية هامة فى عام 2006 حيث أضافت لمنظومة التعليم الأكاديمى ليس فقط فى أسوان ، ولكن لمصر عامة .

صرح علمى متميز

وأكد أشرف عطية على إعتزاز المحافظة الدائم والمستمر بهذا الصرح العلمى المتميز ، والذى يدعم كافة جهود المحافظة فى التطوير والتجميل ، مع تسخير كافة إمكانيات الأكاديمية فى مواجهة التحديات الحالية من خلال تقديم الحلول العلمية لها ، بجانب وضع التصميمات والأفكار المتجددة للمشروعات المستقبلية بإعتبار أن الأكاديمية العربية بيت الخبرة وشريك أساسى لإحداث النهضة المنشودة بالمحافظة فى مختلف القطاعات سواء الخدمية أو البحثية أو الإستشارية .

ومن جانبه عبر الدكتور إسماعيل عبد الغفار عن سعادته البالغة وفخره الكبير لمشاركته فرحة طلاب البكالوريوس بيوم تخرجهم بإجمالى 72 طالبا وطالبة من دولتى مصر والسودان، وذلك بكليات الإدارة والتكنولوجيا ، والنقل الدولى واللوجستيات ، والهندسة والتكنولوجيا .

إهتمام ودعم الدولة للتعليم

وأشار عبد الغفار إلى ضرورة الاستثمار فى العلم فى ظل اهتمام ودعم الدولة بإعداد المواطن المصرى القادر على التغيير والبناء حيث يضم فرع جنوب الوادى منذ إنشائه أكثر من ألف طالب وطالبة يحصلون على أعلى مستوى من التعليم ، وهو ما يستدعي الفخر بهم ليكملوا مسيرة الأكاديمية العربية بفروعها المتعددة بإجمالى 10 أفرع منها 8 أفرع بمصر، وفرعين خارجها .

وأختتم الحفل بإعلان النتائج وتوزيع الشهادات على الخريجين من اللواء أشرف عطية والدكتور إسماعيل عبد الغفار والذى قام بتقديم درع الأكاديمية لمحافظ أسوان تقديراً لدعم المحافظة المتواصل لفرعها بجنوب الوادى .