عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ أسوان يشهد حفل تخريج دفعة الدراسات العليا بالأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا

حفل تخريج الدراسات
حفل تخريج الدراسات العليا بالأكاديمية العربية

وسط أجواء وزغاريد الفرحة بالنجاح والتفوق شهد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان ،والدكتور إسماعيل عبد الغفار رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى فعاليات الاحتفال بتخريج دفعة اليوبيل الذهبى  2022 من طلاب كلية الدراسات العليا بفرع الأكاديمية وذلك بالمركز الثقافى الإفريقى " متحف النيل الوثائقي سابقاً " .

بحضور السفير أحمد خليفة القنصل العام لجمهورية السودان الديمقراطية ، والدكتور أيمن عثمان رئيس جامعة أسوان ، والدكتور عادل بلال نائب رئيس الأكاديمية للتعليم، والدكتور عطاالله حشاد مدير فرع الأكاديمية بأسوان ، بجانب القيادات العسكرية و المجتمعية والتنفيذية والعلمية والدينية ، وبمشاركة أسر الطلاب .

أسوان .. مطران الكنيسة الأرثوذكسية يزور المرضى بمركز الأورام

استعدادا للموسم السياحى القادم..جولة ميدانية مفاجئة لمحافظ أسوان بمشروع ممشى أهل مصر

يوم النجاح والتفوق والتكريم 

وفى كلمته قدم اللواء أشرف عطية التهنئة لرئيس الأكاديمية ولأعضاء هيئة التدريس ، ولأبناؤه الطلاب وأولياء أمورهم فى يوم النجاح والتفوق والتكريم والذى يرجع لجهود خلاقة ومتجددة من منظومة عمل متكاملة سواء الإدارة أو هيئة التدريس أو الطلاب وأسرهم مما يساهم فى الارتقاء بمستوى التعليم الأكاديمى والجامعى فى أسوان .

ولفت المحافظ إلى أن آلية العمل بالأكاديمية العربية تتماشى مع جهود الدولة فى الربط ما بين التعليم وسوق العمل ، وخاصة أن ذلك كان هو الهدف والغاية الأساسية منذ إفتتاح فرع الأكاديمية العربية على أرض عاصمة الشباب الإفريقى لتصبح منارة علمية هامة فى عام 2006 حيث أضافت لمنظومة التعليم الأكاديمى ليس فقط فى أسوان ، ولكن لمصر عامة .

ضبط قاتلي شاب منطقة الصداقة الجديدة في أسوان

محافظ أسوان يوجه بالاستفادة من السيول الأخيرة.. ومراجعة المخرات لإزالة التعديات بها

صرح علمى متميز

وأكد أشرف عطية على إعتزاز المحافظة الدائم والمستمر بهذا الصرح العلمى المتميز ، والذى يدعم كافة جهود المحافظة فى التطوير والتجميل ، مع تسخير كافة إمكانيات  الأكاديمية فى مواجهة التحديات الحالية من خلال تقديم الحلول العلمية لها ، بجانب وضع التصميمات والأفكار المتجددة للمشروعات المستقبلية بإعتبار أن الأكاديمية العربية بيت الخبرة وشريك أساسى لإحداث النهضة المنشودة بالمحافظة فى مختلف القطاعات سواء الخدمية أو البحثية أو الإستشارية .

ومن جانبه عبر الدكتور إسماعيل عبد الغفار عن سعادته البالغة وفخره الكبير لمشاركته فرحة طلاب البكالوريوس بيوم تخرجهم بإجمالى 72 طالبا وطالبة من دولتى مصر والسودان، وذلك بكليات الإدارة والتكنولوجيا ، والنقل الدولى واللوجستيات ، والهندسة والتكنولوجيا .

جدعنة ولاد البلد.. عم عادل ابن أسوان يروي عطش المسافرين

ضمن الموجه الـ 20.. إزالة 75 حالة تعدى بكوم أمبو شمال أسوان

إهتمام ودعم الدولة للتعليم

وأشار عبد الغفار إلى ضرورة الاستثمار فى العلم فى ظل اهتمام ودعم الدولة بإعداد المواطن المصرى القادر على التغيير والبناء حيث يضم فرع جنوب الوادى منذ إنشائه أكثر من ألف طالب وطالبة يحصلون على أعلى مستوى من التعليم ، وهو ما يستدعي الفخر بهم ليكملوا مسيرة الأكاديمية العربية بفروعها المتعددة بإجمالى 10 أفرع منها 8 أفرع بمصر، وفرعين خارجها .

وأختتم الحفل بإعلان النتائج وتوزيع الشهادات على الخريجين من اللواء أشرف عطية والدكتور إسماعيل عبد الغفار والذى قام بتقديم درع الأكاديمية لمحافظ أسوان تقديراً لدعم المحافظة المتواصل لفرعها بجنوب الوادى .

أسوان اخبار محافظة اسوان محافظة أسوان اللواء أشرف عطية اخبار المحافظات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عينه على دور الرقاصة.. أحمد فلوكس يهاجم محمد رمضان بعد السخرية من والده

مستحيل تلبس كاش مايوه..أجمل ١٠ صور لـ"ابنة تامر أمين"| شاهد

الأهلي يزف بشرى سارة لجماهيره خلال ساعات.. تفاصيل

حكم قضاء الرجل شهوته أثناء العلاقة الحميمية وترك الزوجة.. مبروك عطية يوضح

35 ألف دولار وراء الجريمة.. مقتل رجل أعمال عربي صاحب مصنع لإنتاج الحلوى بحدائق أكتوبر| صور

طريقة استخدام القرنفل للرجال قبل العلاقة الزوجية

بالمجان.. نجم الأهلي يقترب من الانضمام إلى الزمالك

بصورة| أول تصرّف من كهربا في الأهلي بعد اتفاق حل أزمة الزمالك

موضوعات متعلقة

أسوان .. مطران الكنيسة الأرثوذكسية يزور المرضى بمركز الأورام

ترشيحاتنا

مُفاجأَة.. إقامة مباراة بين الأهلي وريال مدريد على ستاد لوسيل| تفاصيل

البنك الأهلي يصدم الزمالك بسبب رفض إتمام صفقة ناصر منسي.. فيديو

بعد استبعاده من قائمة المنتخب.. محمد عواد يفكر في الاعتزال الدولي.. فيديو

بوليتيكو: أمريكا تقايض بـ 50 طائرة عسكرية مقابل دعم أوزبكستان وطاجيكستان في مكافحة الإرهاب بأفغانستان

شيماء إبراهيم: تم العمل على طرد الواجهات الإخوانية في ألمانيا.. فيديو

مناسبة للمة الأسرة.. 5 سيارات مستعملة أسعارها لا تتخطى 250 ألف جنيه| صور

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ديانا حداد تثير الجدل فى الجيم بإطلالة رياضية رافعة الأثقال

بعد إطلالتها الجريئة في يوم واحد.. صور لـ ياسمين الخطيب أثارت الجدل

بهذه الإطلالة.. نادين نجيم تثير الجدل في حفل عيد ميلاد ابنها | شاهد

أثار الجدل في العالم..صائد وحوش يلتقط صورة لثعبان البحر الأسطوري لوخ نس

فيديو

استخراج «جادون عجلة» من بطن طفل في المنوفية .. كيف حدث ذلك؟ "فيديوجراف"

حقيقة ارتفاع أسعار الكتب المدرسية| التعليم ترد

2000 دعوة حضر منها 800.. تفاصيل مراسم دفن الملكة إليزابيث الثانية| شاهد

المواصلات مجانا.. قرارات هامة من وزارة النقل تزامنا مع بدء الدراسة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

صفوت عمارة

أهل الاختصاص هم مَنْ يتحدثون في أمور الدين

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي 27

المستشار أسـامة الصعيدي

المواجهة التشريعية لغسل الأموال وتمويل الإرهاب

محمود خليل

رايحين على فين!

كريمة أبو العينين

مين السبب !

د.هادي التونسي

خواطر من ناميبيا

هند عصام

الملكة تيتي شري .. سيدة الأرضين

نهال علام

وسط البلد

اﻟﻤﺰﻳﺪ