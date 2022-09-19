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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

استعدادا للموسم السياحى القادم..جولة ميدانية مفاجئة لمحافظ أسوان بمشروع ممشى أهل مصر

ممشى مصر بأسوان
ممشى مصر بأسوان

قام اللواء أشرف عطية محافظ أسوان بجولة ميدانية مفاجئة لمشروع " ممشى أهل مصر " والذى يشمل تطوير وتجميل وتوسعة طريقى الكورنيش القديم والجديد بطول 13 كم بواسطة جهاز الخدمة الوطنية التابع للقوات المسلحة ، وأيضاً الجهاز المركزى للتعمير التابع لوزارة الإسكان

وخلال الجولة الميدانية أعطي اللواء أشرف عطية توجيهاته للشركة المنفذة بالإسراع بمعدلات التنفيذ وخاصة لقطاع المستوى الأول حتى لا تتعارض الأعمال الجارية مع أستقبال الموسم السياحى القادم حيث يعتبر هذا المشروع نقلة حضارية لمدينة أسوان القديمة وربطها بمدينة أسوان الجديدة. 

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مشروع تطوير كورنيش النيل القديم

وأشار أشرف عطية إلى أن مشروع تطوير الكورنيش القديم بطول 4 كم سيكون على ثلاث مستويات بدءاً من حديقة فريال وحتى نادى كيما طبقا للطراز الفرعونى والنوبى من خلال تنفيذ جداريات الهوية البصرية ، بجانب إنشاء ممشى علوى وأخر سفلى مناسيب تدريجية مبهرة ، بالإضافة إلى ممشى زجاجى ، فضلاً عن مساحات مخصصة للجلوس وبرجولات ومحلات وكافيهات مع تداخل المسطحات الخضراء والنخيل لإتاحة الفرصة أمام المواطنين والزائرين للإستمتاع. 

أعطى اللواء أشرف عطية محافظ أسوان توجيهاته بضرورة الإستفادة من الدروس السابقة لتداعيات السيول الأخيرة فى نوفمبر 2021 سواء كانت نقاط للقوة أو الضعف فى كيفية مواجهة تداعيات أى أمطار غزيرة أو سيول مستقبلية فى ظل المتغيرات المناخية المختلفة الحالية ، والعمل على تخفيف أثارها السلبية. 

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مجابهة موسم الأمطار الغزيرة والسيول 

جاء ذلك خلال الاجتماع التنسيقى لعرض سيناريوهات مجابهة موسم الأمطار الغزيرة والسيول طبقاً لتعليمات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء ، وتكليفات اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية برفع درجة الاستعداد واتخاذ التدابير والإجراءات اللازمة فى هذا الشأن بحضور الدكتور محمد أبو غنيمة السكرتير العام ، والمهندسة فاطمة إبراهيم السكرتير العام المساعد ، بجانب المستشار العسكرى للمحافظة ، وقيادات الأجهزة الأمنية والتنفيذية. 

 

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