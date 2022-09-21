روسيا.. أوامر عاجلة بوقف بيع تذاكر الطيران للرجال بين 18 و65 عاما

توقفت شركات الطيران الروسية عن بيع التذاكر للرجال الروس الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و 65 عاما ما لم يتمكنوا من تقديم دليل على الموافقة على السفر من وزارة الدفاع الروسية.

وبيعت جميع تذاكر الطيران من روسيا إلى وجهات أجنبية متاحة اليوم الأربعاء بعد أن أعلن الرئيس فلاديمير بوتين تعبئة “جزئية” لجنود الاحتياط البالغ عددهم 25 مليون جندي.

ونفذت تذاكر الطيران من موسكو إلى عواصم جورجيا وتركيا وأرمينيا، التي لا تتطلب تأشيرات للروس، اليوم الأربعاء، في غضون دقائق من إعلان بوتين.

وبعد خطاب بوتين بساعات، توقفت الرحلات الجوية المباشرة من موسكو إلى أذربيجان وكازاخستان وأوزبكستان وقرغيزستان عن الظهور على مواقع حجز تذاكر السفر.

وأعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم الأربعاء عن تعبئة جزئية في روسيا مع وصول الحرب في أوكرانيا إلى قرابة سبعة أشهر وفقدان موسكو بعض الأراضي في ساحة المعركة.

ويقول بوتين إنه بذلك قد أمضى قرارا بالموافقة على التعبئة العامة بشكل جزئي للروس للانضمام إلى صفوف الجيش.

يأتي خطاب بوتين بعد يوم من إعلان المناطق التي تسيطر عليها روسيا في شرق وجنوب أوكرانيا عن خطط لإجراء استفتاءات لتصبح جزءًا لا يتجزأ من روسيا.

ويمكن للجهود المدعومة من الكرملين أن تبتلع أربع مناطق و أن تمهد الطريق لموسكو لتصعيد الحرب بعد النجاحات الأوكرانية.

وقال بوتين: إنه وقع مرسومًا بشأن التعبئة الجزئية ، والتي من المقرر أن تبدأ اليوم الأربعاء.

التعبئة الجزئية في روسيا

وذكر بوتين: "نحن نتحدث عن التعبئة الجزئية ، أي أن المواطنين الموجودين حاليًا في الاحتياط فقط هم من سيخضعون للتجنيد الإجباري ، وقبل كل شيء ، أولئك الذين خدموا في القوات المسلحة لديهم تخصص عسكري معين وخبرة ذات صلة".

وفي بداية خطاب طال انتظاره للأمة الروسية، قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين صباح الأربعاء إن الدول الغربية تسعى إلى تدمير روسيا.

وقال بوتين: "هدف الغرب هو إضعاف بلدنا وتقسيمه وتدميره في نهاية المطاف. إنهم يقولون بالفعل بشكل مباشر إنهم تمكنوا من تقسيم الاتحاد السوفيتي في عام 1991 والآن حان الوقت لروسيا للانقسام إلى العديد من المناطق والمناطق التي تكون معادية لبعضها البعض".