بعد تهديد بوتين المرعب.. أمريكا تتخلى عن أوكرانيا

قال جون كيربي، منسق الاتصالات الاستراتيجية في مجلس الأمن القومي الأمريكي، إن أمريكا لا علاقة لها بالصراع ضد روسيا في أوكرانيا.

وفي مقابلة مع قناة “فوكس نيوز” الأمريكية، قال كيربي، ردا علي سؤال طرحه المحاور: “لا، لا نفعل ذلك على الإطلاق. روسيا تشن حربًا داخل أوكرانيا ولا علاقة لنا بذلك”.

وتقدم أمريكا مساعدات عسكرية واقتصادية وإنسانية لأوكرانيا بمليارات الدولارات، وتفرض عقوبات على روسيا في محاولة لإضعاف قدرتها على القتال.

وأعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم، الأربعاء، عن تعبئة جزئية في روسيا مع وصول الحرب في أوكرانيا إلى قرابة سبعة أشهر وفقدان موسكو بعض الأراضي في ساحة المعركة.

ويقول بوتين إنه بذلك وقع قرارا بالموافقة على التعبئة العامة بشكل جزئي للروس للانضمام إلى صفوف الجيش.

يأتي خطاب بوتين بعد يوم من إعلان المناطق التي تسيطر عليها روسيا في شرق وجنوب أوكرانيا عن خطط لإجراء استفتاءات لتصبح جزءًا لا يتجزأ من روسيا.

ويمكن للجهود المدعومة من الكرملين أن تبتلع أربع مناطق وأن تمهد الطريق لموسكو لتصعيد الحرب بعد النجاحات الأوكرانية.

وقال بوتين إنه وقع مرسومًا بشأن التعبئة الجزئية، والتي من المقرر أن تبدأ اليوم، الأربعاء.

وأضاف بوتين: "نحن نتحدث عن التعبئة الجزئية، أي أن المواطنين الموجودين حاليًا في الاحتياط فقط هم من سيخضعون للتجنيد الإجباري، وقبل كل شيء، أولئك الذين خدموا في القوات المسلحة لديهم تخصص عسكري معين وخبرة ذات صلة".

وفي بداية خطاب طال انتظاره للأمة الروسية، قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين صباح اليوم، الأربعاء، إن الدول الغربية تسعى إلى تدمير روسيا.

وقال بوتين: "هدف الغرب هو إضعاف بلدنا وتقسيمه وتدميره في نهاية المطاف. إنهم يقولون بالفعل بشكل مباشر إنهم تمكنوا من تقسيم الاتحاد السوفيتي في عام 1991، والآن حان الوقت لروسيا للانقسام إلى العديد من المناطق والمناطق التي تكون معادية لبعضها البعض".