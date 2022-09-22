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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

تعليم أسوان تستعد لاستقبال العام الدراسى الجديد

جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع

عقد عبد الكريم لطفى، مدير مديرية التربية والتعليم بأسوان  اجتماعا مع مديرى عموم الإدارات التعليمية، وموجهى عموم المواد والأنشطة، لمناقشة الاستعدادات للعام الدراسى  الجديد ٢٠٢٣/٢٠٢٢.

واستهل الاجتماع بتقديم مدير المديرية التهنئة لمديرى الإدارات التعليمية الذين اجتازوا مسابقة الوظائف الإشرافية، والشكر للموجهين العموم لدورهم البارز والحيوى سواء فى عقد تدريبات التنمية المهنية للمعلمين أو نجاح الأنشطة والأندية الصيفية فى المدارس، متمنيًا للجميع التوفيق والسداد.

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خطط دراسية وخريطة منهجية للعام الدراسى الجديد

وأكد عبد الكريم لطفى ضرورة الالتزام بجميع التعليمات الواردة بالكتب الدورية، والتى تنظم العملية التعليمية سواء من الناحية المنهجية أو الخاصة بالطلاب، ثم تمت مناقشة آليات تنفيذ اليوم الرياضى بالمدارس وفق ماتم توضيحه بالنشرات الوزارية، وعقب ذلك تم تناول آليات إعادة تدوير التخت والمقاعد القديمة، وفق المخصصات المالية المحددة لأعمال الصيانة فى اللامركزية، وذلك بعد اعتمادها بشكل رسمى من الشئون المالية والإدارية.

وشهد الاجتماع التأكيد على الموجهين العموم، بالاجتماع بالموجهين الأوائل والموجهين لمناقشة توزيع الأنصبة والخطط الدراسية والخريطة المنهجية، وفق ما جاء بتوجيهات مستشارى المواد والأنشطة، كما تم التأكيد على ضرورة أن يقوم الموجهون العموم بمتابعة جميع الإدارات التعليمية على حد سواء، وأن يتم زيارة الإدارات وفق خطوط سير مجدولة خلال العام، مع عدم إغفال أن تكون اجتماعات المكتب الفنى الدورية بالتناوب بين الإدارات التعليمية، لإعطاء فرصة التجاوب والمناقشة لجميع الإدارات، مع معالجة المشكلات على أرض الواقع.

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إحالة المتغيبين بالمدارس للتحقيق

ثم تطرق الاجتماع إلى ضرورة المتابعة الميدانية للمدارس، للتأكد من جاهزيتها لاستقبال العام الدراسى الجديد، حيث تمت متابعة أعمال “النظافة والصيانة البسيطة، والدفاتر والسجلات، والإعلام، واستلام الكتب، وسلامة التخت، وإزالة الرواكد، وتجهيز قاعات الروضة، والعجز والزيادة بالمعلمين وإنهاء أوامر النقل والندب الخاصة بهم، بجانب تشجير الحدائق، وتجهيز المعامل والورش.. إلخ”. 

وفي نهاية الاجتماع، قدم مدير المديرية الشكر والتقدير للجميع، متمنيًا لهم وللزملاء العاملين بالمدارس، والطلاب عاما سعيدا حافلا بالإنجازات.

وكان اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، أحال عدداً من المعلمين والمدرسين إلى التحقيق نظراً لغيابهم دون أسباب قانونية، حيث حرص المحافظ على مراجعة دفاتر الحضور والانصراف داخل المدارس التى تفقدها، كما أعطى مهلة أسبوعا لمدير مدرسة مصطفى كامل الابتدائية لنهو جميع الأعمال المطلوبة من رفع الكفاءة، حيث سيتم استبعاده فى حالة عدم الالتزام بذلك.

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