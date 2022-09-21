عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

في مرور ميداني.. محافظ أسوان يحيل معلمين للتحقيق لتغيبهم دون أسباب قانونية

محافظ أسوان يتفقد
محافظ أسوان يتفقد المدارس

أحال اللواء أشرف عطية محافظ أسوان عدداً من المعلمين إلى التحقيق نظراً لغيابهم دون أسباب قانونية حيث حرص المحافظ على مراجعة دفاتر الحضور والانصراف داخل المدارس التى تفقدها .

كما أعطى مهلة أسبوع لمدير مدرسة مصطفى كامل الإبتدائية لنهو كافة الأعمال المطلوبة من رفع الكفاءة حيث سيتم استبعاده فى حالة عدم الالتزام بذلك.

جبر الخواطر.. محافظ أسوان يستجيب لمطالب أكثر من 25 مواطنا

مشروع الطاقة الشمسية ببنبان أسوان.. أكبر مشروع بالشرق الأوسط والعالم للطاقة النظيفة..شاهد

جاهزية المدارس 

وشدد أشرف عطية على مديرى الإدارات التعليمية بالمرور الميدانى بكافة مدارس المراكز والمدن لمتابعة مدى جاهزية المدارس ، والتأكيد على أهمية انتظام وانضباط المعلمين والعاملين داخلها خلال هذه الفترة فى ظل وقف الإجازات بداية من الشهر الجارى، للعمل على تجهيزها وتأهيلها من خلال رفع مستوى النظافة العامة سواء داخل الفصول أو دورات المياه العمومية أو الأفنية ، مع تجهيز التخت والمقاعد المدرسية ، علاوة على تجديد اللوحات التعليمية ببانرات جديدة يتم تنسيقها وتوحيدها وتوزيعها على المدارس قبل بداية العام الدراسى.

وكان قد تفقد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان عدداً من المدارس اليوم الأربعاء للاطمئنان على جاهزيتها لإستقبال العام الدراسى الجديد 2022/2023، وذلك من خلال تفقد مدارس حسين مرسال الثانوية الفنية بنات بالمحمودية، وعبد الله حسين والأقباط للمرحلة الإعدادية بمنطقة الصحابى والطابية، بجانب مدارس الإمام على الإبتدائية الصباحية والمسائية ، وأيضاً مدارس أحمد ماهر الإبتدائية، وعبد الرؤوف حسانين الإبتدائية، بالإضافة إلى مدرستى مصطفى كامل الإبتدائية، ومحمد فتحى منصور الإبتدائية.

إصابة طفل بشظايا طلق ناري في أسوان على يد آخر

محافظ أسوان: تكثيف تنفيذ المشروع القومى لتنمية الأسرة المصرية وتحقيق التمكين الاقتصادى

1460 مدرسة تستعد بأسوان

كما أعطى محافظ أسوان توجيهاته لمسئولى الوحدات المحلية والأحياء برفع الإشغالات ، وتكثيف أعمال النظافة العامة بمحيط 1460 مدرسة، والتى  تمثل مختلف المراحل التعليمية بواقع 10 آلاف و 334 فصلاً دراسيا داخل 780 منشأة تعليمية لتهيئة المناخ المناسب أمام الطلاب والطالبات ، وهو الذى يتواكب مع قيام مديرية الطرق برفع كفاءة الطرق المؤدية إلى المدارس ، وأيضاً قيام إدارة مرور أسوان برفع المركبات القديمة التى بجوار أسوار المدارس.

وكلف محافظ أسوان مديري التربية والتعليم بسرعة إنهاء أعمال الصيانة البسيطة، مع الالتزام بخطة توزيع الكتب المدرسية على الطلاب والتى تم توريدها بنسبة 83 % لمراحل رياض الأطفال والإبتدائى والإعدادى والثانوى العام، بالإضافة إلى 65 % لمرحلة التعليم الفنى ، فضلاً عن تأمين التوصيلات الكهربائية ، ومراعاة كافة معايير الأمان للحفاظ على سلامة الطلاب وتوفير مصادر للتهوية .

أسوان اخبار محافظة اسوان محافظة أسوان اللواء أشرف عطية اخبار المحافظات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ارتفاع جنوني مفاجئ لـ الدولار عالميا.. وهذا سعره مقابل الجنيه في البنوك

بالأسماء .. شوبير يعلن تعاقد الأهلي مع 7 صفقات جديدة

تسريب الخلطة السرية للدجاج المقرمش لمحل شهير |تعرف عليها

أعلن صفقتين جديدتين.. شوبير يزف بشرى سارة لعشاق الزمالك

مش للأهلي.. بيراميدز يقرر بيع إبراهيم عادل نهائياً "وجهة مفاجأة"

لسه فيه كتير.. إعلامي يٌفجّر مفاجأة مدوية بشأن عودة رمضان صبحي للأهلي

أنا مليونير| عمر كمال يفجر مفاجأة ويكشف عن حجم ثروته .. تفاصيل

نفاد تذاكر الطيران.. الهروب الكبير من روسيا بعد إعلان التعبئة الخطير

موضوعات متعلقة

جبر الخواطر.. محافظ أسوان يستجيب لمطالب أكثر من 25 مواطنا

ترشيحاتنا

الصحة: تقديم الخدمات الطبية لـ628 مواطنا بقافلتين متخصصتين في مجال طب العيون بالبحيرة

رونالدو عن مستقبله بمنتخب البرتغال: سأكون في مونديال قطر ويورو 2024

لبحث عدد من الملفات.. مدبولي يترأس اجتماع الحكومة

ما وراء إعلان بوتين بإقرار التعبئة العامة لقواته المسلحة.. تفاصيل

سيدنا أعلى وأبلغ من السيد.. نص مذكرة دفاع مبروك عطية في أولى جلسات محاكمته

طرح تذاكر مباراتي منتخب مصر أمام النيجر وليبيريا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ماشي بعكازات.. ماذا حدث لبيومي فؤاد؟ صورة تثير قلق جمهوره

اتغيرت أوي.. جنات تثير الجدل بوزنها المثالي على اليخت

نسرين طافش تخطف قلوب المتابعين بإطلالة ساحرة من أحدث جلسة تصوير.. شاهد

على غير العادة.. كنزي عمرو دياب تتألق بإطلالة محتشمة| شاهد

فيديو

هدد بالرحيل للزمالك.. كواليس خناقة صلاح محسن وسيد عبدالحفيظ| فيديوجراف

وزارة التعليم تحسم الجدل حول موعد بدء الدراسة.. وتعليمات عاجلة للمدارس “فيديوجراف”

عام على وفاة حصن المحروسة.. المشير ومصر ومخطط الفوضى

الشيطان مأجرهم.. أحمد ماهر يهاجم مروجي الشائعات عن عادل إمام

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

فرصة العرب الآن

حمادة عبد الجواد

في اليوم العالمي للسلام.. شكرًا فضيلة الإمام

د. فتحي حسين

مخاطر فبركة الإعلام الرقمي

د. داليا المتبولي

عن الحرم الجامعي

صفوت عمارة

أهل الاختصاص هم مَنْ يتحدثون في أمور الدين

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي 27

المستشار أسـامة الصعيدي

المواجهة التشريعية لغسل الأموال وتمويل الإرهاب

محمود خليل

رايحين على فين!

اﻟﻤﺰﻳﺪ