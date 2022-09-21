إصابة طفل بشظايا طلق ناري في أسوان على يد آخر

تعرض طفل فى الثانية عشر من عمره للإصابة بشظايا طلق نارى بقرية سبيل العرب بمركز كوم أمبو شمال أسوان.

وكانت قد تلقت الأجهزة المعنية إخطارًا يفيد بورود بلاغ بشأن تعرض طفل 12 سنة ، للإصابة بشظايا طلق ناري بقرية سبيل العرب التابعة لدائرة المركز.

إطلاق أعيرة نارية

وقد تبين بأن إصابة هذا الطفل ناتجة عن قيام شاب لدية 18 سنة ، وبحوزته بندقية آلية، وتمكنت الأجهزة المعنية من إلقاء القبض عليه.

فيما أشارت التحريات الأولية بأن الشاب يدعى م. ج 18 سنة، قام بإطلاق أعيرة نارية مما أسفر عن إصابة طفل يدعى ع.م أثناء اللهو أمام منزله، وتم إلقاء القبض على الطفل وبحوزته البندقية، وتم التحفظ عليه، لحين تحرير المحضر، والعرض علي جهات التحقيق.

وكانت قد نجحت قوات الحماية المدنية في السيطرة على حريق محدود إندلع بإحدى العمارات السكنية بمنطقة كسر الحجر بمدينة أسوان دون وقوع أي إصابات أو خسائر في الأرواح .

وكانت قد تلقت الأجهزة المعنية إخطاراً بنشوب حريق بإحدى العمارات السكنية بمنطقة كسر الحجر حيث تم على الفور توجيه سيارات الإطفاء ، والتي تمكنت من السيطرة على الحريق قبل إمتداده بالمنطقة السكنية المحيطة ، دون وقوع أي خسائر في الأرواح أو إصابات ، وأن التلفيات مادية فقط ، وتم تحرير محضر بالواقعة .

إصابات متفرقة

وكان قد تعرض 5 أشخاص للإصابة بإختناق، وإسعافهم فى الحال وذلك نتيجة إندلاع حريق بقطعة أرض زراعية، وإمتداده لـ 3 منازل بمدينة أسوان.

وتلقى اللواء أشرف عبد الله مدير أمن أسوان إخطاراً من غرفة النجدة يفيد بنشوب حريق بقطعة أرض زراعية تضم بعض أشجار النخيل، وإمتداد النيران إلى 3 منازل متجاورة بإحدى المناطق السكنية بمدينة أسوان.

وقد توجهت على الفور سيارات الإطفاء اللازمة لمكان الواقعة للتعامل مع الحريق والسيطرة على النيران، وأسفر الحريق عن إصابة 5 أشخاص بحالات اختناق تم إسعافهم بواسطة سيارات الإسعاف المتواجدة فى المكان، دون وجود أى خسائر فى الأرواح.

وكان قد تمكن رجال مباحث مركز شرطة قسم ثان بمدينة أسوان من الوصول إلى المتهمين في واقعة قتل شاب صباح الأمس الأحد، وتم إلقاء القبض عليهم.