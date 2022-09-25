عاجل
نشرة الرياضة .. تفاصيل خطابات الزمالك والفيفا بشأن صفقة سيف الجزيري .. تحرك الأهلي لضم لاعب جديد ..موعد الظهور الأول لـ موسيماني مع الأهلي السعودي نشرة المرأة .. تناولى الزبيب على الريق وشاهدي ماذا يحدث لجسمك.. ما أسباب وعلاج غثيان ما بعد الأكل وفقا للقانون .. اعرف مهام الغرفة الصناعية أخبار السيارات| 5 موديلات كروس أوفر في السوق المصري.. تسلا تستدعي أكثر من مليون سيارة بسبب مشاكل تتعلق بالأمن والسلامة الصحف الإماراتية.. أبوظبي تطالب بعودة جزرها المحتلة من إيران.. مصر تدرس إضافة التبرع بالأعضاء بالرقم القومي..روسيا تقيل جنرالا كبيراً بالجيش
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

احرصي على تناولها .. 4 فواكه مهمة أثناء الرضاعة

الرضاعة الطبيعية
الرضاعة الطبيعية

تحتوي الرضاعة الطبيعية على فيتامينات ومعادن ، كما أنها تحمي الطفل من بعض أنواع العدوى وتساعد على تحسين صحته على المدى الطويل.

عندما يتعلق الأمر بالفواكه التي يجب تجنبها أثناء الرضاعة الطبيعية ، فأنت لست بحاجة إلى تجنب أي فواكه لأنها مصدر غني بالعناصر الغذائية الأساسية التي تحتاجها أنت وطفلك.

txt

لماذا تشعرين بالغثيان بعد الأكل؟ اكتشفي الأسباب

txt

حيل عجيبة تقضي على الشعور بالغثيان بعد الأكل

الفواكه المفيدة أثناء الرضاعة الطبيعية

فيما يلي بعض الفواكه المفيدة أثناء الرضاعة الطبيعية.

البابايا الخضراء- تعتبر البابايا الخضراء من المواد العضوية المجرية لذا يمكن أن تكون هذه الفاكهة مفيدة لك إذا كنت ترغب في تحسين إدرار الحليب ، كما أنها مصدر غني بفيتامين ج غير الحمضي وتعمل كملين طبيعي ويمكن أن تساعد في منع الإمساك وتعزيز الهضم الصحي.

الموز - يعتبر الموز ملينًا طبيعيًا أيضًا ويمكن أن يأكل الموز الهضمي كونه مصدرًا غنيًا بالألياف يمكن أن يساعد في منع الإمساك. ومع ذلك ، فإن ما يجعل هذه الفاكهة مثالية بالنسبة لك هو محتواها من البوتاسيوم مهم أثناء الحمل وبعد الحمل أيضًا وستحتاجين إلى المزيد منه أثناء الرضاعة الطبيعية للحفاظ على توازن السوائل والكهارل.

الأفوكادو - الأفوكادو مليء بالبوتاسيوم وهي واحدة من أصح الفواكه المفيدة لك ولصحة طفلك ، وتناولها أثناء الرضاعة الطبيعية يمكن أن يساعد في تطوير جودة شعر طفلك وصحة القلب والهضم.

 الشمام - الشمام غني بفيتامين ك وفيتامين ب ألياف البوتاسيوم والمغنيسيوم والنياسين والفولات التي يمكن أن تساعدك على البقاء رطبًا لأن هذه الفاكهة غنية بالمحتوى المائي ويمكن أن تساعد في الحفاظ على توازن السوائل في الجسم أثناء الرضاعة الطبيعية وحتى غير ذلك.

الشمام الشمام غني بفيتامين ك الرضاعة الطبيعية لوعي بالرضاعة الطبيعية تناول الفاكهة أثناء الرضاعة الطبيعية المعادن طفل سليم الفيتامينات الكالسيوم يحارب الأمراض ​​​​​​​health

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عودة ياسمين صبري لـ زوجها وسؤال عن الأمومة ..الفنانة تحسم الجدل | الاثنين

الذهب رخص اشتري بسرعة.. مفاجأة بسعر عيار 21 الآن في مصر

أسعار الذهب اليوم الأحد 25-9-2022.. فيديو

الدولار يقفز بقوة عالميًا.. وهذا سعره مقابل الجنيه بعد تحركه 28 قرشًا

بترشيح من كولر.. الأهلي يتفاوض مع مهاجم أفريقي بالدوري السويسري

بعد كشفها حقيقة عودتها لـ أبو هشيمة.. أجمل إطلالات ياسمين صبري|شاهد

مفاجأة.. ياسمين صبري تعود لـ أحمد أبو هشيمة وفولو يكشف الحقيقة

العقل زينة .. خالد الغندور يعلق على أزمة سيف الجزيري

موضوعات متعلقة

أفضل 4 أطعمة غنية بالحديد.. أبرزها السبانخ والمحار

زيادة الوزن وتقوية العضلات.. 6 فوائد صحية لتناول طفلك الذرة الصفراء

فوائد الكنتالوب للحامل في الشهر التاسع

بفضل عناصره.. فوائد الشمام للحامل في الشهور الأولي

ترشيحاتنا

العالم هذا الصباح.. غلق جديد في شارع الهرم.. تسجيل صوتي لعادل إمام.. عودة أبو هشيمة وياسمين صبري

قضية الحرس السري الجديدة.. اعترافات متهم: الجماعة سلكت طريق العنف |انفراد

كانت بقولي إنها الشيف شربيني.. زوج في دعوى طلاق: مبتعملش غير شاي

أخبار الفن.. ياسمين صبري تعود لـ أحمد أبو هشيمة.. واللحظات الأخيرة في حياة خالد صالح

متى يغلق باب التوبة .. وهل تكفي النية لمن اقترف الفاحشة فمات؟

هبوط عالمي ومحلي ..أسعار الذهب فى مصر اليوم الأحد 25-9-2022

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أصالة تثير الجدل بملامح غريبة في أحدث ظهور.. والجمهور: دي عملية تجميل

بعد كشفها حقيقة عودتها لـ أبو هشيمة.. أجمل إطلالات ياسمين صبري|شاهد

شائعات وأكاذيب.. الحقيقة وراء البانيه الصيني المباع بالأسواق

بفستان مختلف.. زوجة رامى عياش في أحدث إطلالة عبر إنستجرام

فيديو

أنا أشطر واحد ووجودى عامل قلق .. باسم سمرة يتحدى السقا ومحمد رمضان

بعد فيديو شيرين .. إلهام شاهين في وصلة رقص مع نفس الشاب

على نغمات الصالصا .. شيرين عبد الوهاب ترقص مع شاب جديد

فيديو حادث طريق السويس.. سائق يعرض حياته للخطر بقيادته المتهورة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

مصر وقمة التحديات !

هند عصام

تحتمس الرابع.. الملك المخادع

إبراهيم شعبان

هيكل.. الأب الروحي للصحافة المقدسة

نهال علام

الملكة إليزابيث

محمد شعبان

خبراء الفيس بوك

ياسمين بدوي

راقبوا الميدان .. التعليم مش "كله تمام"

سامح فايز

هو كل حاجة إخوان!

د . مجدى بدران

طرق الوقاية من أمراض الخريف

اﻟﻤﺰﻳﺪ