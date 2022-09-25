أشباه بني آدمين..كلمة تاريخية للمستشار بهاء المري قبل الحكم على قتلة روجينا

ألقى المستشار بهاء المري أثناء إصداره حكمه على قتلة الطفلة روجينا كلمة قال فيها "أشباهُ آدميين، جثوا لفحش جماعي، وذلك أمام طفلة في الخامسة من العمر، لا تدرك ماذا تقول وماذا تمسك، فراحت تصدر من أحداث الرذيلة ما رأت، وتحكي من فُحش القول ما سمعت فكان جزاؤها التعذيب، ثم القتل البشع"

وتابع قائلا: " تحروا يا علماء الاجتماع وعلم النفس أسباب ذلك وحللوا دوافعه واقترحوا العلاج الشافي، أفعال دخيلة على قيمنا، لم يعد معها بيان الحلال والحرام للناس كافيا، فالمطلوب الآن، أن يحب الناس الحلال ويبغضوم الحرام، فمن عرف الحكم - فقط قسى قلبه، ومن عرف علة الحكم رق قلبه.

وأصدرت جنايات المنصورة حكمها، بإعدام متهمين شنقًا، وأخرى “الأم” بالمؤبد، وآخرين بالسجن 5 أعوام و4 أعوام وسنتين، في قضية قتل الطفلة روجينا.

وكان المستشار محمد لبيب، المحامي العام لنيابة جنوب المنصورة الكلية، قد أحال 6 متهمين وهم "محمد. ع. ف"، 37 عامًا، عاطل ، و"هدى. إ. ع"، 31 سنة، ربة منزل، و"شيماء. أ. ع"، وشهرتها “رشا”، 34 عامًا، ربة منزل، و"كريمة. ا. ر"، و"هـ. أ. ع"، 31 عاما، ربة منزل، و"م. ب. ع"، 32 عاما، بتهمة قتل الطفلة روجينا التي شاهدتهم في أوضاع مخلة، حيث كانوا سويا بالمنزل وقامت بتقليد حركاتهم فانهالوا عليها ضربا وعذبوها.

وكشفت تحقيقات النيابة العامة التي أجراها المستشار مصطفى عبد الغني، وكيل النيابة الكلية، أن المتهمة الثالثة سلمت المجني عليها إلى المتهمين الأول والرابعة، فاقتاداها ومضيا بها إلى صندوق المركبة الخلفي للسيارة "أ س ن 2156"، واضعين إياها على هيئتها الواهنة به حال كونه مكانا خاليا من الآدميين، وما إن أودعاها به وأحكما إغلاقه حتى انصرفا عنها تاركين إياها تصارع الموت ما يقرب من 40 ساعة قاصدين إزهاق روحها .

وانهارت الأم بصراخ وعويل عقب النطق بالحكم عليها والباقيين مرددة " مظلومة ماقتلتهاش دى بنتي".