لو مخدتش الـ100 جنيه زيادة التموين.. الحق قدم عشان تنزلك مع شهر 10

يبحث الكثير من المستحقين لـ زيادة التموين الاستثنائية عن تظلمات التموين 2022 والذين لم يحصلوا عليها ، قبل أيام قليلة من صرف مقررات شهر أكتوبر، إذ فتحت وزارة التموين باب التظلمات للفئات المستحقة التي لم تحصل على الزيادة المقدرة بنحو 100 جنيه للأسرة الواحدة او 200 جنيه الأسرتين أو 300 جنيه لـ 3 أسر على البطاقة الواحدة.

وهناك بطاقات تستحق 300 جنيه لم تحصل عليها- ويتطلع الكثير ممن لم يحصلوا على زيادة التموين -لمعرفة الأوراق المطلوبة والفئات التي يحق لها تقديم تظلمات التموين 2022 للدعم الاستثنائي للصرف سريعا مع مقررات شهر أبريل إذ أعلنت الوزارة فحص أوراق المتظلمين المستحقين وإقرار الزيادة فورا.

وكانت وزارة التموين والتجارة الداخلية فتحت تظلمات بطاقة التموين لمستحقي الدعم الاستثنائي الـ100 جنيه علي بطاقة التموين، وهم أصحاب معاش تكافل وكرامة.

و قال الدكتور على المصيلحي وزير التموين إنه تم فتح الباب لتلقى التظلمات للمواطنين أصحاب البطاقات المستحقين للدعم الاستثنائي 100 جنيه أو 200 جنيه أو 300 جنيه، ولم يحصلوا عليه أثناء صرف مستحقات شهرة سبتمبر التموينية في بداية الشهر.

تظلمات التموين للدعم الاستثنائي 2022

وكشفت وزارة التموين والتجارة الداخلية عن تفاصيل تظلمات التموين للدعم الاستثنائي 2022 ، إذ أرسلت الوزارة إلى جميع مديرياتها بالمحافظات، منشور رسمي تلقي تظلمات بعض الفئات، من أصحاب البطاقات التموينية الأولي بالرعاية.

وشددت الوزارة على قبول التظلمات ممن لم يتم إضافة الدعم الاستثنائي لهم وهي 100 جنيه لكل أسرة مع صرف مقررات شهر سبتمبر الحالي ولمدة 6 أشهر الى بطاقاتهم التموينية.

ووجهت الوزارة مديريات التموين بالمحافظات، من خلال المراكز التكنولوجيا ومكاتب التموين، بتلقي تظلمات المواطنين أصحاب البطاقات التموينية المستحقين للدعم الاستثنائي ولم يحصلوا عليه.

وأوضحت وزارة التموين والتجارة الداخلية عن الفئات المستحقة التي ترغب في تظلمات التموين للدعم الاستثنائي 2022 تضم المستفيدون من معاش تكافل وكرامة.

الفئات المستحقة لتقديم تظلمات التموين للدعم الاستثنائي؟

كشفت وزارة التموين عن الفئات التي يحق لها تقديم تظلمات التموين للدعم الاستثنائي للحصول على الـ 100 والذين لم يظهر لهم رسالة صرف الـ 100 جنيه عبر بون الخبز بداية من اول سبتمبر.

وقررت وزارة التموين استقبال تظلمات (أصحاب البطاقات تكافل وكرامة، بطاقات الخدمات المتكاملة) عبر المكاتب التموينية ومراكز الخدمة المطورة.

وإن كان المتقدم بالتظلم يستحق ، أكدت وزارة التموين أنه سيتم صرف الدعم الاستثنائي سواء كان 100 أو 200 أو 300 جنيه مع صرف مستحقات شهر أكتوبر المقبل والذي سيكون خلال أيام.

الأوراق المطلوبة لتقديم تظلمات التموين:

ويتساءل الراغبين في تقديم تظلمات التموين للدعم الاستثنائي 2022 عن الأوراق المطلوبة لـ تقديم تظلمات التموين للدعم الاستثنائي ، والتي تشمل ما يلي عند الذهاب لمكاتب التموين :

1- صورة بطاقة التموين للشخص المتظلم

2- صورة من بطاقة الرقم القومى لرب الأسرة أو صاحب البطاقة

3- تقديم رقم هاتف مسجل باسم رب الأسرة أو أحد أفردها

4- صورة من كارت معاش تكافل وكرامة

5- و بالنسبة لذوى الاحتياجات الخاصة وذوي الهمم يقدمون صورة كارنية الخدمات المتكاملة.

6- يتم تقديم بون صرف الخبز عن شهر سبتمبر للتأكد من عدم إضافة الدعم الاستثنائي على البطاقة.

ويتم النظر في التظلم على الفور وإدراجه على الصرف في الشهر التالي إن كان مستحقا.

كيفية تقديم تظلمات التموين للدعم الاستثنائي :

وعن كيفية تقديم تظلمات التموين للدعم الاستثنائي ، فيتعين على الراغب في التظلم ما يلي :

1 - تجهيز الأوراق السابقة و الذهاب إلى أقرب مكتب تمويني أو أحد مراكز الخدمة المطورة.

2- يتسلم مكتب التموين المستندات من المتقدم بالتظلم ويتم إرسالها لمديرية التموين ثم ديوان عام الوزارة لفحص هذه التظلمات والبت فيها واقرارها للمستحقين.

300 جنيه

وبدأ المواطنون المستحقون لـ الدعم الاستثنائي أو "زيادة التموين" على بطاقات التموين في صرف مبالغ تبدأ من 100 وحتى 300 جنيه كدعم إضافي من الدولة لمدة 6 أشهر، بعد مراجعة البيانات، وذلك اعتبارا من ، الخميس 1 سبتمبر، من خلال المنافذ التموينية التي يبلغ عددها 40 ألف منفذ على مستوى محافظات الجمهورية.

وأرسلت وزارة التموين رسالة تتضمن إضافة قيمة الدعم الاستثنائي على بطاقات التموين، والذي تتراوح قيمته بين 100 و300 جنيه لمدة 6 أشهر ، والتي تظهر أيضا في بون صرف الخبز بداية من اليوم الخميس.

التموين

الفئات المستحقة

واستهدفت الدولة بناء على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي ، الدعم الاستثنائي "زيادة التموين" لعدة فئات مستحقة منها الأسر الأولى بالرعاية وفقا لشروط وزارة التضامن الاجتماعي، والعمالة غير المنتظمة وأصحاب معاش تكافل وكرامة وأصحاب الأمراض المزمنة والأرامل والمطلقات بلا عمل أو عائل أو معاش، اما غير ذلك فيكون ليس مستحقا.

وبعد تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي بالحزمة الاجتماعية الإضافية ، فتم إضافة 100 جنيه على بطاقة التموين المسجل عليها أسرة واحدة، و مبلغ 200 جنيه للبطاقة التي تشتمل على أسرتين أو ثلاث أسر، بينما البطاقات التي تتضمن أكثر من ثلاث أسر سيتم إضافة 300 جنيه لها.

وبعد تكليف الرئيس السيسي بحزمة الحماية الاجتماعية والتي شملت "زيادة التموين" ، تم مراجعة قواعد البيانات المتكاملة مع هيئة الرقابة الإدارية ووزارة التضامن الاجتماعي ،و تم حصر الفئات الأكثر احتياجا والمستفيدين من بطاقات التموين.

37 مليون مواطن

وتم إعلان عدد البطاقات المستحقة للدعم الاستثنائي وهي 7.7 مليون بطاقة، ومنها بطاقات تشمل أسرتان أو ثلاث أسر فيصل تصل إلى 332 ألفا و328 بطاقة.

وبعد فرز البطاقات وصل عدد البطاقات المتضمنة "زيادة التموين" أكثر من ثلاثة أسر 926 بطاقة، وذلك بإجمالي أكثر من 37 مليون مواطن مستفيد مسجلين على تلك البطاقات، بتكلفة تقدر بـ 833 مليون جنيه شهريا زيادة.

مليار جنيه

وبشكل عام يستفيد 64 مليون مواطن مستفيدين بتكلفة 3 مليارات جنيه شهريا، وبهذا يكون هناك نحو مليار جنيه زيادة تمثل نحو 50% زيادة على التكلفة الإجمالية.

وقررت وزارة التموين إضافة 7 سلع جديدة ضمن السلع التموينية عن شهر سبتمبر لصرفها لأصحاب البطاقات اعتبارا من اليوم .

تظلمات بطاقة التموين

وكانت وزارة التموين والتجارة الداخلية ، أعلنت منذ 4 أشهر تلقي تظلمات البطاقة ‏التموينية لمن توقفت بطاقاته عن الصرف ، والذين ظهر لهم رسالات متعددة في بون الصرف ، مثل (مرتبات حكومية ‏مرتفعة – امتلاك سيارة حديثة 2018 فأكثر).