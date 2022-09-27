بهجة بالشوارع.. شوادر ومحلات بيع حلوى المولد تغزو ميادين الغربية.. شاهد

شهدت شوارع وميادين مراكز محافظة الغربية ، استمرار أجواء الفرحة والبهجة بانتشار زينه شوادر ومحلات تجارية متخصصة في بيع حلوى المولد النبوي الشريف تزامنا مع الذكرى العطره لمولد خاتم المرسلين وسط إقبال الآلاف من الأسر والعائلات علي شراء الحلوي لإسعاد أبنائهم وذويهم خلال الٱيام الجاريه .

ورصد "صدى البلد" انتشار خيام وشوادر تبيع أطنان من الحلوي المولد والاحصنه والعرائس المصنعه من السكر بأسعار تتراوح ما بين "55 " جنيه لكيلوواحد حتي 250 جنيه فضلا عن بيع العلف السوداني وسمسميه والحمصيه فخصص سعر لها يبدأ من 65 جنيه حتي 300 جنيه للكيلو الواحد وهو ما وصفه بعض الزبائن بالمغالاة في أسعار الحلوي لسنة 2022 م علي مستوي كافة اسواق المنتشرة بميادين مراكز طنطا والمحلة وزفتي وكفر الزيات والسنطة وسمنود وقطور والمحلة وبسيون .



"الحمد لله ربنا بيكرمنا في كل سنه من تحقيق مكاسب مقبولة من بيع حلوي مولد النبوي وكلنا بنعمل ليل ونهار من أجل تصنيع الحلوي للجمهور" بتلك الكلمات عبر "محمد حسين " أحد مصنعي الحلوى بطنطا لافتا بقوله "انا والعمال بنشتغل أكثر من 18 ساعه من أجل تصنيع ما يقترب من 15 طن من الحلوي المولد ومكوناتها تتلخص في سكر ومكسبات طعم ولون ورائحه طبيعية وجوز هند وسوداني وحمص وسمسم بموجب دمجهم للحصول علي اعلي طعم وشكل زاهي للجمهور " .

وأضاف "حسين" صاحب مصنع الحلوي بقوله "اسعار الحلوي مرتفعه بسبب غلو مستلزمات صناعتها من خامات حاليا فضلا عن مغالاة أجور العمال الذين أصبحوا قله في مجال صناعه الحلوي من السيدات والرجال " مؤكدا أن هناك ركود في بيع حلوي المولد خلال الموسم بسبب الظروف الاقتصادية والأوضاع المعيشية للزبائن علي حد قوله .

من ناحية أخري كشف محمود احمد موظف حكومي أن أسعار الحلوي مبالغ فيها مشيرا أنه حرص علي شراء علبة تزن 2 كيلوا بتكلفة مالية تصل إلي 150 جنيه للكيلو مشكل لافتا بقوله "الحمد لله ربنا بيرزقنا عشان نفرح ولادنا وده دورنا في الحياه الحمد لله وكل سنه وأهلنا بخير وسعداء" .

في ذات السياق أفادت سوسن عليوه ربة منزل أنه توجهت للشراء حلوي مولد النبوي لكافة أبناءها مشيرة بقولها "موسم كل سنه ولازم نرسم اللهجه علي وجوه أحفادنا وربنا يبارك فيهم وفعلا حلوي المولد هي عامل رابط أسري يسعد قلوب أبناء العيلة كلهم " .

كما اختتمت بقولها "حلوي المولد النبوي والاحصنه والعرائس المصنعة للاطفال بيحبوها وبيعشقوا دايما حملها وأكلها احتفالا بالمولد النبوي الشريف " .

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