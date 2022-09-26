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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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توك شو

هل يمكن التبرع بالأعضاء التناسلية..أستاذ مسالك بولية يكشف الحقيقة..فيديو

صدى البلد

الدكتور أحمد سعفان، أستاذ جراحة المسالك البولية بطب عين شمس، أن التبرع بالاعضاء التناسلية غير موجود، معلقا “مستحيل أن يحدث التبرع بالأعضاء التناسلية”.

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وقال أحمد سعفان، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “الحكاية”، عبر فضائية “أم بي سي مصر”، أن المراكز البحثية على مستوى العالم أكدت، انه يمكن فقط أن يحدث عملية تجميل للعضو التناسلي، عند التعرض لحادث.

 

هي التي تتسبب في اختلاط الأنساب


وعن التبرع بالجهاز التناسلي، أوضح عضو اللجنة العليا لزراعة الأعضاء، أن الخصية والبويضات هي التي تتسبب في اختلاط الأنساب؛ وهي أعضاء لا يتم التبرع بها؛ مؤكدًا أنه لا نقل للأعضاء التناسلية من شخص لآخر؛ وقضية التبرع بالأعضاء تحتاج لآلية تُسهل هذه العملية. 
 

التبرع بالاعضاء التناسلية جراحة المسالك البولية مصر المراكز البحثية عين شمس

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