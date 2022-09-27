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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

حائط بالبلوك ينهي حياة ربة منزل ثلاثينية في سوهاج

صدى البلد

لقيت ربة منزل في منتصف الثلاثينات من العُمر، مصرعها؛ إثر سقوط حائط مشيد بالطوب الأبيض البلوك، عليها بمنزل أسرتها، دائرة مركز شرطة طهطا شمالي محافظة سوهاج.

وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء محمد عبد المنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور مركز شرطة طما، يفيد بورود إشارة من مستشفى طهطا العام مفادها وصول المدعوة (حنان. ح. ع- 33 عامًا- ربة منزل- وتقيم دائرة المركز)، جثة هامدة، إدعاء سقوط جسم صلب عليها.

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تفاصيل الواقعة

وبالانتقال والفحص وبسؤال كل من والد زوجها "حسن. ا. ح- 58 عامًا- مشرف معماري، ووالدة زوجها حلاوتهم. ا. م- 56 عامًا- ربة منزل- ويقيمان بذات المنزل، ووالدها حسني. ع. ه- 59 عامًا- عامل- ويقيم بذات الناحية).

قررا الأول والثانية بأنه أثناء تواجد المذكورة بحوش مُلحق بالمنزل سقط عليها حائط مشيد بالطوب الأبيض ما نتج عنه وفاتها، وتم نقلها إلى مستشفى طهطا العام، وأيد الثالث ما جاء بأقوال الأول والثانية، ونفوا الشبهة الجنائية.

حُرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.

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