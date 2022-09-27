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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

وزير النفط العراقي: أوبك تراقب وضع أسعار البترول

وزير النفط العراقي
وزير النفط العراقي

قال وزير النفط العراقي إحسان عبد الجبار إن منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاء من بينهم روسيا ، المعروفة باسم أوبك + ، يراقبون وضع أسعار النفط ، راغبين في تحقيق توازن في الأسواق.

وقال في مقابلة تلفزيونية مع التلفزيون الحكومي 'لا نريد زيادة حادة في أسعار النفط أو انهيارها'.

تراجعت أسعار النفط دولارين للبرميل يوم الاثنين ، لتستقر عند أدنى مستوياتها في تسعة أشهر في تعاملات متقلبة ، متأثرة بضغوط ارتفاع الدولار حيث يترقب المشاركون في السوق تفاصيل بشأن عقوبات جديدة على روسيا.

أغلقت العقود الآجلة لخام برنت لشهر نوفمبر على انخفاض عند 84.06 دولارًا للبرميل ، في حين انخفض خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي لتسليم نوفمبر إلى 76.71 دولارًا.

وقال عبد الجبار 'دخلنا فترة صعبة. أدت العوامل العالمية إلى انخفاض [أسعار النفط] وأهمها انخفاض النمو وارتفاع معدلات التضخم'.

عززت أوبك + إنتاج النفط هذا العام ، متطلعة إلى إلغاء التخفيضات القياسية التي تم وضعها في عام 2020 بعد أن أدى الوباء إلى انخفاض الطلب.

ومع ذلك ، فشلت أوبك + في الأشهر الأخيرة في تحقيق زيادات الإنتاج المخطط لها بسبب قلة الاستثمار في حقول النفط من قبل بعض أعضاء أوبك وبسبب الخسائر في الإنتاج الروسي.

العراق روسيا العقود الآجلة تكساس اسعار النفط خام برنت

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