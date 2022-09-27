وزير النفط العراقي: أوبك تراقب وضع أسعار البترول

قال وزير النفط العراقي إحسان عبد الجبار إن منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاء من بينهم روسيا ، المعروفة باسم أوبك + ، يراقبون وضع أسعار النفط ، راغبين في تحقيق توازن في الأسواق.

وقال في مقابلة تلفزيونية مع التلفزيون الحكومي 'لا نريد زيادة حادة في أسعار النفط أو انهيارها'.

تراجعت أسعار النفط دولارين للبرميل يوم الاثنين ، لتستقر عند أدنى مستوياتها في تسعة أشهر في تعاملات متقلبة ، متأثرة بضغوط ارتفاع الدولار حيث يترقب المشاركون في السوق تفاصيل بشأن عقوبات جديدة على روسيا.

أغلقت العقود الآجلة لخام برنت لشهر نوفمبر على انخفاض عند 84.06 دولارًا للبرميل ، في حين انخفض خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي لتسليم نوفمبر إلى 76.71 دولارًا.

وقال عبد الجبار 'دخلنا فترة صعبة. أدت العوامل العالمية إلى انخفاض [أسعار النفط] وأهمها انخفاض النمو وارتفاع معدلات التضخم'.

عززت أوبك + إنتاج النفط هذا العام ، متطلعة إلى إلغاء التخفيضات القياسية التي تم وضعها في عام 2020 بعد أن أدى الوباء إلى انخفاض الطلب.

ومع ذلك ، فشلت أوبك + في الأشهر الأخيرة في تحقيق زيادات الإنتاج المخطط لها بسبب قلة الاستثمار في حقول النفط من قبل بعض أعضاء أوبك وبسبب الخسائر في الإنتاج الروسي.