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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

سلطات زابوروجيه: رئيس أوكرانيا خائن وعميل لقوى أجنبية

رئيس اوكرانيا
رئيس اوكرانيا

اتهم فلاديمير روجوف، زعيم حركة "نحن مع روسيا"، عضو مجلس مقاطعة زابوروجيه، الرئيس الاوكراني فلاديمير زيلينسكي، بالخيانة، وطالب بمحاكمته؛ لادعائه تسليمه إدارة أوكرانيا لقوى خارجية ولاسيما الولايات المتحدة وبريطانيا.
 

وقال روجوف في تصريحات صحفية "لقد خان زيلينسكي مصالح الدولة من خلال نقل السيطرة على البلاد إلى قوى خارجية، ولاسيما الولايات المتحدة وبريطانيا".
 

وتابع عضو مجلس إدارة مقاطعة زابوروجيه قائلا إن "زيلينسكي في الواقع عميل أجنبي"، مضيفا "يجب رفع قضية جنائية ضده وضد المتواطئين معه منذ أمد بموجب المادة المتعلقة بالخيانة...".

وفي وقت سابق، يوم الاثنين، أعلنت رئيسة لجنة الانتخابات في مقاطعة زابوروجيه غالينا كاتيوشينكو، أن نسبة المشاركة في الاستفتاء بمقاطعة زابوروجيه بعد 4 أيام من الاستفتاء بلغت 66.43%.

وقالت كاتيوشينكو في مؤتمر صحفي عقد عقب انتهاء عمليات الاستفتاء: "وفقا للبيانات المعممة من مراكز الاقتراع، فإن نسبة المشاركة كانت 66.43%، مع الأخذ بعين الاعتبار التصويت في الخارج".

ووفقا للجنة الانتخابات في مقاطعة زابوروجيه، بلغت نسبة الإقبال 64.1% في مدينة بيرديانسك، و64.82% في منطقة بيرديانسك، و4.28% في مدينة فاسيليفكا ومنطقة فاسيليفسكي، و66.39% في ميليتوبول، و67.21 % في منطقة ميليتوبول.

وبدأت، صباح يوم 23 سبتمبر، عملية الاستفتاء حول مسألة الانضمام إلى روسيا في جمهوريتي دونيتسك ولوجانسك الشعبيتين، وكذلك في مقاطعتي زابوروجيه وخيرسون، حيث سيستمر التصويت حتى 27 سبتمبر الجاري.

الولايات المتحدة بريطانيا مجلس إدارة الرئيس الأوكراني الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي الولايات المتحدة وبريطانيا

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