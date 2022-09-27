أجرأ 10 صور لـ نسرين طافش وزوجها بعد أنباء انفصالهما .. شاهد

تصدرت الفنانة نسرين طافش محرك بجث جوجل الساعات القليلة الماضية بعدما فاجئت متابعيها بحذف جميع صورها مع زوجها وإلغاء متابعته على تطبيق إنستجرام , وفى أول رد فعل للفنانة نسرين طافش كتبت عبر حسابها بتطبيق إنستجرام :" أعتزل ما يؤذيك"، فى إشارة منها لوجود خلاف قائم بينها وبين زوجها ".

ونرصد فى السطور التالية أبرز 10 صور آثارت الجدل للفنانة نسرين طافش وزوجها ..

نسرين طافش وزوجها

خلاف نسرين طافش وزوجها

يبدو أن هناك خلافا قائما بين الفنانة نسرين طافش وزوجها، حيث فاجأت الفنانة متابعيها بحذف جميع صورها مع زوجها شريف شرقاوي من حسابها بتطبيق إنستجرام للمرة الثانية بعد حوال شهرين من زواجهما.

وبالبحث تبين أن هناك قطيعة إلكترونية من نسرين طافش لزوجها حيث ألغت متابعته على إنستجرام ولكنه لا يزال يتابعها .

نسرين طافش وزوجها

آخر ظهور لنسرين طافش

شاركت الفنانة السورية نسرين طافش متابعيها عده صور جديدة لها عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات القصيرة إنستجرام.

وظهرت نسرين طافش في الصور بإطلالة صيفية متميزة مرتدية “ توب” بيضاء قصيرة وبنطلون باللون البرتقالي.

نسرين طافش وزوجها

نسرين طافش ترقص مع زوجها

تصدر اسم الفنانة نسرين طافش «تريند» مؤشر البحث الشهير «جوجل»، خلال الأيام الماضية وذلك بعدما فاجأت جمهورها بحذف جميع الصور التي تجمعها مع زوجها الطبيب شريف الشرقاوي، من حسابها الشخصي على «إنستجرام»، ما أثار تساؤل عدد من متابعيها وجمهورها بشأن انفصالهما.

ونشرت نسرين طافش صور جديدة مع زوجها الدكتور شريف شرقاوي، على حسابها بموقع "إنستجرام" وهما يرقصان بطريقة رومانسية وعلقت قائلة"stay tuned ابقوا متابعين.

نسرين طافش وزوجها

زوج نسرين طافش

نفى الدكتور شريف شرقاوي، زوج الفنانة نسرين طافش، ما تردد عبر بعض مواقع التواصل الاجتماعي والمواقع الإلكترونية، بشأن انفصاله عن زوجته الفنانة السورية نسرين طافش.

وكتب شريف عبر حسابه علي انستجرام "نسرين طافش زوجتي وست الستات، نسرين لها مطلق الحرية في التحكم في صور صفحتها، من فضلكم سيبوا الناس تعيش بحرية، واستخدموا طاقتكم فيما يفيدكم".

نسرين طافش وزوجها

زواج نسرين طافش

أعلنت الفنانة نسرين طافش زواجها على شاب من خارج الوسط الفني .

وعلم صدى البلد أن زوج نسرين طافش يدعي شريف هو مدرب يوجا وطاقة ؛ وكان مدربها خلال الفترة الماضية حيث تعرفا علي بعضهما البعض وتم الزواج منذ شهرين .

فاجأت الفنانة السورية نسرين طافش، الجمهور بالكشف عن زواجها، وذلك من خلال صورة نشرتها على "إنستجرام".

نسرين طافش وزوجها

وظهرت نسرين ممسكة بيد زوجها، واكتفت بالتعليق قائلة: "ما جمعه الله اللهم بارك هذه الوحدة واحفظ هذا الحب الأبدى دائما وأبدا"، من دون أن تضيف أي تفاصيل أخرى.

اعلنت نسرين طافش ، مؤخراً عن مواصفات زوجها المستقبلي ، عبر حسابها الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى انستجرام .

حيث قامت الفنانة نسرين طافش بالرد على سؤال احد المتابعين لها عبر خاصية الستورى " اهم شيء أن يكون محبا للطهى وصاحب شخصية صادقة و لديه ثقة بالنفس "

وشاركت نسرين طافش في رمضان بمسلسلها السوري الجديد "جوقة عزيزة" شارك في بطولته: سلّوم حداد وأيمن رضا وهبة نور ووسام حنا ونورا رحال ووفاء موصلي ويزن خليل وروبين عيسى وكرم الشعراني وزينة بارافي ويزن السيد وسالي بسمة وتسنيم باشا وغنوة محمود، ومن تأليف وسيناريو وحوار خلدون قتلان، وإخراج تامر إسحق.