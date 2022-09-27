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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

اليوم العالمي للسياحة.. 85,4⁒ ارتفاعا في أعداد السائحين بالنصف الأول من 2022

صدى البلد

أصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليوم الثلاثاء الموافق 27 / 9 / 2022 بياناً صحفياً عن الحركة السياحية بمناسبة اليوم العالمي للسياحة الموافق يوم 27 سبتمبر من كل عام وهو اليوم الذى يوافق إعتماد النظام الأساسى لمنظمة السياحة العالمية عـــام 1970 و قد تم الاحتفال به أول مرة عام 1980والهدف منه زيادة الوعى فى المجتمع الدولى بأهمية السياحة وقيمتها الإجتماعية والثقافية والسياسية والإقتصادية ، ويتم إحتفال هذا العام فـي اندونيســـيـــا تحت شعـــار ( إعـــــادة التفكــــير فــي السيـــــاحة ) .

‏الإحصاء: 7,9 مليون راكب منقولين جواً بالشركات الوطنية عـام 2020 / ‏2021

مقاولي التشييد: نتعاون مع الإحصاء لإصدار نشرة أسعار مواد البناء شهريا


ومن أهم المؤشرات ما يلي:
• بلــغ عـــدد الســائحـين الــوافـدين مـن كــافة دول العـالــم 4,9 مليـون سائـح خـلال النـصف الأول من عام 2022 مــقـابل 2,6 مليون سائح خلال النصف الأول من عام 2021 بنسبة ارتفاع قدرها 85,4⁒.

• بـلـغ عــدد السائحــين الوافـــدين مـن كافــــة دول العـالــم 8,0 مليـون سائح عـــام 2021 مقـابـل 3,7 مليـون سائح عام 2020 بـنسبة ارتفاع قــــدرها 117,5%.

• سجـلت أوروبـا الشرقية أكثــر المنـاطق إيفــاداً للسائحيــن خــلال عــــام2021 بنسبـة 50,6⁒ ، يليـــها الشرق الاوسط بنسبــة 18,9⁒ يليـــها اوروبا الغربية بنسبــة 16,4⁒ ، يليــها أفريقيـا بنسبــة 7,1 ⁒ .

• بلــغ إجمـالى عدد السائحين العـرب الوافـدين مـن الدول العربية 2,0 مليون سائح عام 2021 مقابل 0,9مليون سائح عـام 2020 بنسبة ارتفاع قدرها 114,9⁒.

• بلغ عــدد الليـــالي السيــاحيــة التى قضــاها السائحــين المغــادرين 52,6 ملـيون لـيلة سـيـاحية خـلال الـنصف الأول (يناير - يونيو) 2022 مقابل 32,2 مليون ليلة سياحية خلال النصف الأول (يناير - يونيو)2021 بنسبة ارتفاع قدرها 63,6⁒.

• بلغ إجمـــالى عــدد الليـــالي السيـاحية التى قضــاها السائحــــين المغـــادرين93,8 مليـــــــون ليـــــلة سيــاحيـــة عــام 2021 مقـــابل 43,0 مليــــــون ليلـة سياحــية عـام 2020 بنسبة ارتفاع قدرها 118,3 ⁒.

• بلــــغ متوسـط عـــدد الليــــالي السيـــاحية للسائح 12,4 ليلة سيـــاحية عـام 2021 مقـابل 11,4 ليلة سياحية عام 2020.


• بلــغ إجمـالي عــــدد الليــالي السياحية التي قضاها السائحين العـــرب المغـــادرين 33,2 مليـــــون ليلة سياحية عـــام 2021 مقـــابل 15,0 مليــــون ليــلة سياحية عــــام 2020 بنسبة ارتفاع قدرها 121,6 ⁒.
المصدر: - النشرة السنوية لإحصاءات السياحة عام 2021.                         
- النشرات الشهرية لإحصاءات السياحة (يناير- يونيو)2022.
 

الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء الشرق الاوسط الاحصاء منظمة السياحة العالمية السياحة العالمية الحركة السياحية

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