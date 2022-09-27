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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

العودة للمدارس | إعلاميات وفنانات يشاركن حملة مصر الخير

العودة إلى المدارس
العودة إلى المدارس

انطلاقا من الدور الاجتماعي للفن والاعلان حرصت عدد من الفنانات والإعلاميات على المشاركة في حملة مؤسسة مصر الخير، " العودة للمدارس" والتي تطلقها المؤسسة للعام الرابع على التوالي، بهدف دعم أبناء الأسر المستحقة على مستوى الجمهورية، ومساعدتهم في استكمال مشوار تعليمهم في كافة المراحل الدراسية.

وجاءت في مقدمة الإعلاميات اللاتي حرصن على نشر فيديوهات لدعم الحملة، ودعوة الجميع للتبرع لها، كل من الإعلامية فاطمة مصطفى، وسالي فؤاد، وهبة الأباصيري، فيما حثت كل من الفنانات يسرا اللوزي، وديانا هشام، وميرنا جميل، ونور قدري، وأميرة فراج، الجمهور على المساهمة في إسعاد طلاب وأبناء الأسر المستحقة على مستوى الجمهورية عبر التبرع بسهم قيمته 200 جنيه في حملة " العودة للمدارس “والذي توجهه مؤسسة "مصر الخير" لأكثر من بند في حملة التعليم.

وتضمنت كلمات ورسائل الإعلاميات والفنانات دعوات للجمهور وكلمات مؤثره  قالوا فيها " قربنا على  موسم دخول المدارس، وكلنا عارفين إن المستلزمات المدرسية سعرها غالي للغاية، وفيه عائلات لا تستطيع توفيرها لأولادها، حتى شنطة المدرسة غير قادرين على توفيرها، وهنا يجي دوري ودورك إننا نفرحهم، إننا نحقق لهم جزء من السعادة وهم راجعين للمدرسة تأني، وده من خلال تبرعك مع مؤسسة "مصر الخير" بشنطة مدرسية قيمتها 200 جنيه، فيها كل حاجة ممكن يحتاجوها وتخليهم يدخلوا المدرسة وهم مبسوطين، من المقلمة للكراسة، اتبرع بصدقتك مع مؤسسة "مصر الخير" من خلال الموقع الإلكتروني، أو الأبليكشن،  أو كلمهم على رقمهم 16140 أومن خلال  التبرع على رقم حسابهم   100100، من جميع فروع البنوك المصرية، البداية تبدأ من التعليم وفرح طفل بشنطة مدرسية مع مؤسسة "مصر الخير"، وحقق أمانيهم.
بينما أذاعت الإعلاميات والفنانات فيديوهات على صفحاتهن على الإنستغرام، وموقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك وهم يقرأون رسائل مكتوبة أرسلت لهم حملت أمنيات عدد من الطلاب وأبناء الأسر المستحقة على مستوى الجمهورية، حيث تضمنت كلماتهن وأمنيات مختلفة للطلاب مع قرب بدء موسم الدراسة.

جدير بالذكر ان حملة " العودة للمدارس" التي أطلقتها مؤسسة مصر الخير الأسبوع الماضي مع قرب بدء العام الدراسي الجديد، وتستمر لمدة 4 أشهر، تتضمن 4 بنود أولهم التبرع بالشنطة والأدوات المدرسية، فيما يتمثل البند الثاني في تجهيزات المباني والفصول المدرسية، ويشمل البند الثالث المصروفات التعليمية، ويتمثل رابع بنود الحملة في بند الصدقة الجارية في مجالات التعليم تحت عنوان" علم ينتفع به".

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