غدا .. الأزهر العالمي للفتوى يخرج الدفعة الثانية من برنامج المقبلين على الزواج

ينظم مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، غدًا الأربعاء، احتفالية لتخريج الدفعة الثانية من برنامج المقبلين على الزواج، وتسليم شهادات اجتيازهم للدورات، وذلك ضمن برنامج التوعية الأسرية والمجتمعية "أسرة مستقرة - مجتمع آمن"، وذلك في تمام الساعة الرابعة عصرًا بقاعة الأزهر للمؤتمرات بمدينة نصر، بحضور الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر، والدكتور نظير عياد، الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية، والدكتور أسامة الحديدي المدير التنفيذي لمركز الأزهر العالمي للفتوى الألكترونية، وعدد من علماء وقيادات الأزهر الشريف.



وتهدف الدورات إلى التعرف على المفاهيم الدينية والمجتمعية واكتساب مهارات التعامل بين الزوجين، وضوابط العلاقات الأسرية، كما تراعي في محاورها الأبعاد كافة، التي أعدها علماء متخصصون، ومن أهم هذه المحاور التي تتضمنها دورات تأهيل المقبلين على الزواج: كيفية اختيار الإنسان لشريك حياته، وبيان الهدف من تكوين الأسرة دينيًّا ومجتمعيًّا، والتعرف على فقه الزواج في الإسلام، فضلا عن التعرف على أسس السعادة الزوجية، وأسس التربية الصالحة للأولاد، وفى نهاية الدورة يتسلم المتدربون شهادات حضور معتمدة من الأزهر الشريف.



جدير بالذكر أن دورات تأهيل المقبلين على الزواج التي ينفذها مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية؛ تنعقد فعالياتها بشكل دوري في مقر المركز بمشيخة الأزهر ومقرات تابعة للأزهر الشريف بجميع محافظات الجمهورية.