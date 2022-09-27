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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

حالتها متدهور ..والدة سيلين المصابة بضمور العضلات تنهار على الهواء وتستغيث ..فيديو

الطفلة سيلين المصابة
الطفلة سيلين المصابة بضمور العضلات

بكت رضوى حمدي ، والدة  الطفلة سيلين   المصابة بضمور العضلات على الهواء ،أثناء تحدثها عن تدهور وضع أبنتها ، قائلة :" حالتي النفسية وحشة جدا وسيلين حالتها متدهورة " .

وتابعت والدة الطفلة  "سيلين " ، خلال مكالمة هاتفية لـ برنامج " مساء دي إم سي " ، والمذاع على فضائية " دي إم سي " ، أنها اكتشفت مرض أبنتها في عمر 11 شهر ، ومر عليها بعدها شهور ، مشيرة إلى أنه كان لابد وأن تحصل على الحقنة مبكرا منذ اكتشاف المرض .

واسترسلت : بنتي حالتها متدهورة ، وعندها ضعف عام بسبب سوء التغذية ، وتعاني من نقص المناعة ، والنوم المتواصل ، وعدم القدرة على البلع .

وأوضحت ، أن الأطباء أبلغوها بأن هناك أمل أن تشفى أبنتها بعد أن تأخذ الحقنة ، وجمعنا 20 مليون فقط ، حتى الأن .

وأردفت ، أن أبنتها كانت تحصل على دواء بثمن 55 ألف جنيه في الشهر ؛ لايقاف تدهور حالتها بديل للحقنة ، وكانت هناك مؤسسة تتبرع لها بالمبلغ ، وأبلغوها بأنهم لن يستطيعوا استكمال توفير الدواء لها . 

 

الطفلة سيلين توك شو ضمور العضلات برنامج مساء دي إم سي والدة الطفلة سيلين

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