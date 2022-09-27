حالتها متدهور ..والدة سيلين المصابة بضمور العضلات تنهار على الهواء وتستغيث ..فيديو

بكت رضوى حمدي ، والدة الطفلة سيلين المصابة بضمور العضلات على الهواء ،أثناء تحدثها عن تدهور وضع أبنتها ، قائلة :" حالتي النفسية وحشة جدا وسيلين حالتها متدهورة " .

وتابعت والدة الطفلة "سيلين " ، خلال مكالمة هاتفية لـ برنامج " مساء دي إم سي " ، والمذاع على فضائية " دي إم سي " ، أنها اكتشفت مرض أبنتها في عمر 11 شهر ، ومر عليها بعدها شهور ، مشيرة إلى أنه كان لابد وأن تحصل على الحقنة مبكرا منذ اكتشاف المرض .

واسترسلت : بنتي حالتها متدهورة ، وعندها ضعف عام بسبب سوء التغذية ، وتعاني من نقص المناعة ، والنوم المتواصل ، وعدم القدرة على البلع .

وأوضحت ، أن الأطباء أبلغوها بأن هناك أمل أن تشفى أبنتها بعد أن تأخذ الحقنة ، وجمعنا 20 مليون فقط ، حتى الأن .

وأردفت ، أن أبنتها كانت تحصل على دواء بثمن 55 ألف جنيه في الشهر ؛ لايقاف تدهور حالتها بديل للحقنة ، وكانت هناك مؤسسة تتبرع لها بالمبلغ ، وأبلغوها بأنهم لن يستطيعوا استكمال توفير الدواء لها .