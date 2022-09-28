أمريكا تقدم مشروع قرار بإدانة استفتاءات روسيا بمجلس الأمن

قدمت ليندا توماس ـ جرينفيلد السفيرة الأمريكية لدى الأمم المتحدة ، الثلاثاء ، مشروع قرار بإدانة روسيا بسبب ما وصف بـ"الاستفتاءات التي نفذت في 4 مناطق من أوكرانيا بهدف ضمها للأراضي الروسية".

وقال مسئول أمريكي ، لشبكة سي إن إن الإخبارية ، إن هذا جاء خلال اجتماع لمجلس الأمن الدولي أمس الثلاثاء ، حيث يتضمن القرار المقترح الإعلان بأن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لا يؤيد استخدام القوة لإعادة ترسيم الحدود.

ونوهت الشبكة إلى أن الولايات المتحدة وألبانيا اشتركتا في تقديم مشروع القرار الذي من المتوقع أن يكون رمزيا نظرا لأن من المؤكد أن تستخدم روسيا ضده حق النقض " الفيتو " .

لكن السفيرة ليندا توماس قالت " إن الولايات المتحدة سوف تنظر في إمكانية تقديم التصويت على القرار المقترح أمام الجمعية العامة للمنظمة الدولية إذا " ما اختارت روسيا أن تحصن نفسها ضد المساءلة ".

ولفتت الشبكة إلى أن القرار المقترح يشمل كذلك العمل على إلزام روسيا بسحب قواتها من أوكرانيا.

وأشارت إلى أن الدبلوماسيين الأمريكيين ، سيعملون ، فيما وراء المناقشات الرسمية ، على إقناع كافة الدول الأعضاء في مجلس الأمن ، بمن فيهم دبلوماسيو الصين والهند ، على التصويت لصالح القرار.

يأتي ذلك في الوقت الذي أعلنت فيه مفوضية الانتخابات الروسية مساء الثلاثاء النتائج النهائية لاستفتاء ما يسمى "مناطق لروسيا" والتي جرت في مقاطعات خيرسون وزابوروجيه ولوجانسك ودونيتسك .. فى وقت تقدمت هذه المقاطعات عقب ظهور نتائج الاستفتاء وإعلان انفصالها عن أوكرانيا، بطلبات رسمية إلى السلطات فى موسكو لقبول انضمامها لروسيا .

وذكرت وكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية عن مفوضية الانتخابات بمقاطعة خيرسون جنوب أوكرانيا أن 87.05% من المقترعين في المقاطعة صوتوا لصالح الانضمام إلى روسيا، كما أعلنت رئيسة اللجنة المركزية للانتخابات بجمهورية لوغانسك الشعبية إيلينا كرافشينكو أنه وفقا لنتائج فرز جميع الأصوات، فإن 98.42% من سكان الجمهورية صوتوا لصالح الانضمام إلى روسيا.

وأضافت الوكالة الروسية أن رئيسة اللجنة المركزية للانتخابات في جمهورية لوجانسك الشعبية إيلينا كرافتشينكو، أعلنت أن 98.54% من المقترعين صوتوا لصالح الانضمام إلى روسيا، كما أعلن رئيس لجنة الانتخابات المركزية في مقاطعة زابوروجيه تصويت 93.11% من سكان المقاطعة لصالح الانضمام إلى روسيا، وذلك بعد فرز جميع الأصوات.

في سياق آخر، أعرب مندوب روسيا لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا عن معارضة روسيا مشاركة الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي في اجتماع لمجلس الأمن الدولى عبر خاصية "الفيديو كونفرانس"، وطالب بحضوره الاجتماع شخصيا.

وقال المندوب الروسى، وفقا لوكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية خلال اجتماع للمجلس أمس الثلاثاء: "نود أن نجدد التأكيد على موقفنا في ما يخص المحاولة الجديدة من قبل الدول الغربية للإصرار على مشاركة الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي في اجتماع اليوم بشكل افتراضي".

وأضاف نيبينزيا: "لقد أكدنا مرارا أننا لا نعارض مشاركة الرئيس الأوكراني أو ممثليه بحد ذاته، لكن المشاركة يجب أن تكون شخصية .. مشيرا إلى أن ذلك ما تتطلبه القواعد، بالإضافة إلى أنها مسألة احترام لمجلس الأمن".

وأوضح المندوب الروسى أن "مجلس الأمن يجب ألا يتحول إلى منصة للتمثيليات السياسية"، مشيرا إلى أنه من شأن ذلك أن يسيء إلى سمعة المجلس، وأن الجانب الأوكراني "قد نظم مثل هذه التمثيلية أثناء أسبوع أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة".