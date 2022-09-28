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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

المطارات الأمريكية تلغي مئات الرحلات استعدادًا لإعصار إيان

المطارات الأمريكية
المطارات الأمريكية

بدأت شركات الطيران والمطارات والحكومة الفيدرالية الأمريكية في الاستعداد لمواجهة آثار إعصار إيان على البنية التحتية في مجال صناعة الطيران.
وقامت المطارات بالفعل بالإلغاءات والإغلاقات، حسب شبكة (سي إن إن) الأمريكية، في أنحاء شبه جزيرة فلوريدا بسبب قرب هذا الإعصار الذي من المتوقع أن يحل مساء اليوم الأربعاء على الساحل الغربي لفلوريدا بصورة عنيفة.
وعلقت بعض المطارات عملياتها، مثل مطار تامبا الدولي بفلوريدا الذي علق عملياته مساء اليوم، وسيعمل فقط للطوارئ، بعد أن كان يتعامل مع 450 رحلة جوية يوميا.
ووفقا لبيانات موقع "فلايت أوير" الذي يرصد حركة الطيران ، فقد تم إلغاء أكثر من 1600 رحلة مقررة اليوم الأربعاء في أنحاء الولايات المتحدة، وأكثرها في مطارات أورلاندو وميامي وتامبا، رغم أن الإلغاءات أيضا في جنوب شرق الولايات المتحدة ومن بينها أتلانتا وتشارلوت.
وقالت الإدارة الفيدرالية الأمريكية للطيران ، في بيان ، إنها تراقب إعصار إيان عن كثب ومساره، ويتم الاستعداد لحماية منشآت مراقبة المرور الجوي والمعدات بها حتى يمكن استئناف العمليات سريعا بعد مرور الإعصار للمساعدة في تخفيف آثاره.

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المطارات الأمريكية تلغي مئات الرحلات استعدادًا لإعصار إيان

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