مصدره الخفافيش ويقاوم اللقاحات.. فيروس جديد قادم من روسيا.. ما قصته؟

اكتشف العلماء فيروس جديد يشبه فيروس كورونا "كوفيد-19"، في الخفافيش المتأصلة من روسيا، محذرين من قدرته على مقاومة الأجسام المضادة واللقاحات، ما قد يسبب جائحة جديدة.

وسلط موقع "ساينس أليرت" العلمي الضوء على دراسة حديثة، ذكرت أن الفيروس الجديد الذي عثر عليه في الخفافيش الروسية، دفع العلماء للتحرك بشكل عاجل لتطوير لقاحا جديدا، خوفا من تفشى جائحة أخرى ناجمة عن فيروس حيواني قد ينتقل إلى البشر.

يشبه كورونا

وعلى غرار كورونا "سارس -كوف 2"، فإن الفيروس التنفسي الجديد المكتشف بين الخفافيش ويعرف باسم "خوستا 2"، مُغطى ببروتينات "سبايك" التاجية، ويمكنه أن يصيب الخلايا البشرية، عبر نفس المداخل التي يستخدمها كوفيد.

وأكد العلماء أن الأمر الأكثر إشكالية، هو مقاومة الفيروس الجديد للقاحات المضادة لفيروس كورونا، ما يعني أنه لا يوجد علاج لـ"خوستا 2" عبر الأدوية الحالية، وفقا للموقع.

عثر الباحثون على الفيروس في روسيا لأول مرة عام 2020، مع فيروس آخر موجود لدى الخفافيش وهو "خوستا 1"، لكنه لم يثير القلق الشديد حينها، كونه لم يرتبط ارتباطا وثيقا بكورونا، ويتشابه مع سلالة متميزة تفتقر للجينات الضرورية لمهاجمة الجهاز المناعي للبشر.

لكن بعد الفحص الدقيق، وجد العلماء مجموعة من السمات المقلقة بفيروس "خوستا 2"، حيث يستخدم بروتينات موجودة بخلايا الكبد البشري، لإصابة الأنسجة بنفس طريقة تفشي كوفيد.

ووفقا للدراسة، لا يتضح ما إذا كان الفيروس الذي أصاب الخفافيش يمكن أن ينتقل إلى البشر في الواقع، لكن نتائج الأبحاث الأولية في المختبر تشير إلى أن حدوث ذلك أمر ممكن بكل تأكيد.

ونقل الموقع عن عالم الفيروسات بجامعة ولاية واشنطن مايكل ليتكو قوله إن "هذه الفيروسات من الناحية الجينية لم تثير الانتباه لأنها لم تكن تشبه سارس-كوف 2 .. لكن بعد بحث أكثر.. فوجئنا بإمكانية إصابتها للخلايا البشرية.. وهذا يغير قليلا من فهمنا لهذه الفيروسات.. ومن أين تأتي وما هي المناطق التي تثير القلق".

وتم اكتشاف الفيروس التنفسي بحديقة سوتشي الوطنية بروسيا، بين خفافيش حدوة الحصان، وهو نوع موجود أيضا في أوروبا وشمال إفريقيا.