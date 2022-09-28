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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

الترجي يحقق 6 مكاسب بعد الفوز بالبطولة العربية علي حساب الزمالك

صدى البلد

نجح الفريق الأول لرجال كرة اليد بنادي الترجي التونسي، بقيادة مديره الفني المصري باسم السبكي، في التتويج بلقب البطولة العربية رقم 37 للأندية أبطال الدوري والكأس التي أقيمت بتونس، عقب فوزه على نظيره الزمالك والذي يقوده فنيا الإسباني ماتيو جارالدا بنتيجة 29 - 28.

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وحقق أبناء باب سويقة العديد من المكاسب جراء التتويج باللقب العربي، نستعرضها لكم في السطور التالية :

المشاركة في السوبر جلوب 

ضمن فريق الدم والذهب الصعود لنهائيات بطولة العالم للأندية - سوبر جلوب- والمقرر إقامتها بمدينة الدمام السعودية خلال الفترة من 17 وحتى 23 أكتوبر المقبل بعد التتويج بلقب البطولة بعد موافقة مسؤولي الاتحاد الدولي على مشاركة بطل العرب في البطولة المونديالية للمرة الأولى.

الاحتفاظ باللقب 

حافظ الترجي التونسي على لقب البطولة للعام الثاني على التوالي في البطولة التي أقيمت على صالة الحمامات علما بأن الترجي توج بلقب النسخة الماضية على حساب مواطنه جمعية الحمامات بنتيجة 26 - 24.

الترجي يثأر من الزمالك

استطاع زملاء أسامة البوغانمي الثأر من الزمالك والذي تفوق عليهم في افتتاح نفس البطولة بنتيجة 34 - 28، حيث لعبا في المجموعة الثانية رفقة فريقي الكويت الكويتي ومولودية الجزائر.

التتويج بالنجمة السابعة

حصد الترجي اللقب السابع له في البطولة وحققها أعوام "1976 – 1977 – 1978 – 1979 – 2018 – 2021 - 2022".

الابتعاد عن أقرب ملاحقيه

وسع أبناء تونس الفارق مع أقرب ملاحقيهم وهو النادي الأهلي والذي يمتلك في جعبته 5 ألقاب حققها أعوام "1993 - 1994 - 1995 - 1998 - 2010".

زيادة غلة الأندية التونسية لـ13 بطولة

عزز الترجي رصيد الأندية التونسية للرقم 13 حيث يمتلك هو بمفرده 7 ألقاب ويأتي من خلفه النجم الساحلي الذي حقق البطولة أعوام "2001 - 2004 - 2015"، ثم الإفريقي التونسي وحصد اللقب عامي "1986 - 2012"، إضافة إلى ساقية الزيت الذي حصل على اللقب عام 2017.
 

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