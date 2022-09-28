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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

ميار شريف تصعد إلى ربع نهائي بطولة بارما الدولية للتنس

صدى البلد

تأهلت ميار شريف لاعبة المنتخب الوطني للتنس الأرضي لربع نهائي بطولة بارما الإيطالية المقامة في الفترة من 26 سبتمبر الجاري إلي 1 أكتوبر المقبل.

وصعدت "شريف" لدور الثمانية عقب فوزها على السويسرية "سيمونا والتيرت" مجموعتين نظيفتين في الدور الثاني من البطولة الدولية.

وجاءت نتائج المجموعات كالتالي: "6 - 3، 7 - 6".

وكانت ميار شريف قد صعدت للدور الثاني بعد تغلبها بالأمس على نظيرتها المجرية آنا بوندار بنفس النتيجة.

يذكر أن ميار شريف تحتل حاليًا المركز الـ 73 عالميًا في تصنيف محترفات التنس، وتسعى لتقديم بطولة مميزة في إيطاليا خاصة بعد خروجها المبكر في بطولة بودابست الدولية عقب خسارتها أمام السلوفاكية انا كارولينا شميدلوفا بمجموعتين دون رد.

وعادت ميار شرف مؤخرا من الإصابة التي حرمتها من استكمال منافسات بطولة رولان جاروس في مايو الماضي.

ميار شريف دور الثمانية المنتخب الوطني منتخب بطولة بارما الإيطالية لربع نهائي بطولة بارما الإيطالية رولان جاروس

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