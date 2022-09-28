البحرية المصرية والفرنسية تنفذان تدريباً بحرياً عابراً بنطاق الأسطول الشمالى

نفذت القوات البحرية المصرية ونظيرتها الفرنسية تدريباً بحرياً عابراً بالبحر المتوسط بنطاق الأسطول الشمالى ، وذلك بإشتراك الفرقاطة المصرية طراز جوويند "الفاتح" مع الفرقاطة الفرنسية "ACONIT" عقب إنتهاء زيارتها الناجحة الى قاعدة الإسكندرية البحرية.

الأمن البحري

تضمن التدريب تنفيذ مجموعة من الأنشطة المختلفة التى ركزت على تبادل الموقف العملياتى بمسرح العمليات البحرى المشترك ، والتدريب على العمل المتجانس ضمن قوة مشتركة مكلفة بمهام حفظ الأمن البحرى بغرض مجابهة التهديدات الخاصة بتدفق التجارة العالمية وحرية الملاحة البحرية بالمناطق ذات الإهتمام المشترك ، بالإضافة الى تنفيذ تمارين تشيكلات الإبحار التكتيكية.

تأتى تلك التدريبات فى إطار خطة القوات المسلحة للتدريبات المشتركة تأكيداً على الشراكة الإستراتيجية والعلاقة الثنائية الممتدة بين القوات المسلحة المصرية ونظريتها الفرنسية بما يساهم بشكل فعال فى الأمن والإستقرار البحرى بالمنطقة.