الصور الأولى.. مصرع وإصابة 5 أشخاص في انقلاب سيارة داخل ترعة بالشرقية

حصل موقع صدي البلد علي الصور الاولي لسيارة ملاكي انقلبت في مياه بحر مويس بالقرب من قرية قنتير وأسفر الحادث عن مصرع 4 أشخاص وأصيبت آخر وتم نقل الجثث والمصابين إلى المستشفى وجاري تحرير محضر بالواقعة.

تلقت الأجهزة الأمنية أخطارا يفيد ورود بلاغا بوقوع حادث انقلاب سيارة ملاكي في مياه ترعة بحر أبو الأخضر دائرة مركز فاقوس.

بالانتقال والفحص تبين انقلاب سيارة ملاكي رقم 7162 (ر ق و) في مياه ترعة بحر أبو الأخضر بدائرة مركز فاقوس، وأسفر عن مصرع 4 أشخاص وإصابة أخر كانوا يستقلون السيارة.

تم انتشال الجثامين بواسطة قوات الإنقاذ النهري، ونقلهم إلى مستشفى فاقوس وجاري تحرير محضر بالواقعة وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

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