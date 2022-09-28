اعتراف صادم من زيلينسكي بشأن انضمام أوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبي

قال الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، إن أوكرانيا اعتمدت جميع قوانين مكافحة الفساد من توصيات المفوضية الأوروبية، لكن إصلاح النظام القضائي لم يتم تنفيذه، والذي لم يتم تنفيذه منذ 30 عامًا.

وفي وقت سابق، حددت المفوضية الأوروبية، في توصياتها لمنح أوكرانيا وضع مرشح لعضوية الاتحاد الأوروبي، شرطًا يجب بموجبه تلبية سبعة متطلبات حتى لا تفقد الوضع.

والإصلاح القضائي هو الأكثر شمولاً من بين شروط الاتحاد الأوروبي، وتحتاج الحكومة الأوكرانية إلى إصلاح المحكمة الدستورية، واستكمال التغييرات في المجلس الأعلى للقضاء والمفوضية العليا للمؤهلات للقضاة، ومواصلة مكافحة الفساد.

وقال زيلينسكي: “اليوم، تم اعتماد جميع التشريعات الخاصة بمكافحة الفساد، وتم اعتماد جميع القوانين التي كانت ضرورية على الإطلاق. ولا تزال هناك اتجاهات في الإصلاح القضائي، ولكن فيما يتعلق بمكافحة الفساد، فإن كل شيء يسير على ما يرام. أما بالنسبة للقضاء، نحن جميعا بحاجة إلى العمل الجاد لاستكمال الإصلاح القضائي الذي كان من المستحيل استكماله لمدة 30 عاما".

في وقت سابق ، قال النائب الأول لرئيس البرلمان الأوكراني أولكسندر كورنيينكو إنه بحلول منتصف نوفمبر، سيتبنى البرلمان جميع مشاريع القوانين اللازمة لبدء المفاوضات بشأن انضمام أوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبي.

ووقع زيلينسكي في 28 فبراير على طلب انضمام أوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبي، ووافق رؤساء دول وحكومات الاتحاد الأوروبي في قمة بروكسل في 23 يونيو على منح أوكرانيا ومولدوفا وضع المرشحين للانضمام إلى الاتحاد.

ولبدء مفاوضات الانضمام، تحتاج البلدان إلى الوفاء بعدد من الشروط، بما في ذلك الإصلاحات.