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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

مصنعو السيارات: يجب توطين الصناعة والاتجاه العالمي يسر نحو الكهربائية

السيارات
السيارات

كشف المهندس خالد سعد أمين عام رابطة مصنعي السيارات، تفاصيل اجتماع رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي مع اللجنة العليا لصناعة السيارات.

 

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وقال خالد سعد في مداخلة هاتفية مع الإعلامي تامر أمين في برنامج " أخر النهار " المذاع على قناة " النهار"، إن  اجتماع اليوم الخطوة الأساسية الأولى لتوطين صناعة السيارات في مصر ".

 

 وتابع خالد سعد :"  من الضروري توطين الصناعة المحلية كي ننجح في الخروج من الأزمة العالمية ".

 

 واكمل خالد سعد :"  الاتجاه العالمي يسير نحو تصنيع السيارات الكهربائية وعلينا ان نتواكب مع العالم في هذا الملف ".

 

ولفت خالد سعد :"  علينا ان نتعاون لصناعة البطارية الكهربائية للسيارات الكهربائية “، مضيفة:” العالم يسير  نحو الاعتماد على السيارات الكهربائية بشكل كامل في 2030".

السيارات مصنعي السيارات صناعة توطين اخبار التوك شو

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