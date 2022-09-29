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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

طريقة عمل الكيزر قبل المدارس.. أحلى من المحلات

طريقة عمل الكيزر
طريقة عمل الكيزر

الكيزر من انواع العيش التي يعشق تناولها الكثير من الأشخاص بالأخص الأطفال، و يمكنك إعدادها و تقديمه لأطفالك في لانش بوكس المدرسة.
قدمت الشيف سارة عبد السلام، عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور و الفيديوهات الفيسبوك، طريقة عمل الكيزر في المنزل بأسهل الخطوات.

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مقادير الكيزر


كيلو دقيق
2 ملعقة كبيرة خميرة
4 ملعقة كبيرة سكر
ملعقة صغيرة ملح
نصف كوب زيت
2 بيضة
ماء دافئ للعجن
للوجه
بيضة
صفار بيضه
رشة فانيليا
حليب
شوفان
سمسم
حبة البركة
زعتر جاف
للخبز
بولة ثلج كبيرة

طريقة عمل  الكيزر


طريقة تحضير الكيزر


لتنشيط الخميره تخلط الخميرة مع السكر مع نصف كوب دقيق من مقدار الدقيق ويضاف الماء الدافئ ويقلب الخليط حتى نحصل على عجينة سائله في نفس قوام عجينة القطايف أو الكريب. تترك الخميرة جانباً مغطاة بالبلاستيك الشفاف حتى تنشط جداً وتتضاعف في الحجم.
يخلط الزيت مع البيض حتى يمتزجوا تماماً ويخلط الدقيق مع الملح.
نبدأ بتحضير العجينه بإضافة الخميرة النشطة وخليط البيض والزيت للدقيق.
يضاف الماء الدافئ تدريجياً حتى تتجمع العجينه وتعجن ١٢ دقيقه على الأقل حتى تنعم تماماً وتصبح ملساء جداً.
تشكل العجينة على شكل كورة وتترك لتختمر في بولة مرشوشة بالدقيق مغطاه بالبلاستيك الشفاف حتى تتضاعف في الحجم.
بعد أن تختمر العجينه تنقل لسطح نظيف مرشوش بالدقيق ونبدأ بتكويرها وتشكيلها حسب الرغبه.
ترص العجينة المشكله في صينية خبز مدهونه دهن خفيف جداً بالزيت وتترك نصف ساعه لتختمر مرة أخرى.
تخلط البيضه مع صفار البيضه وملعقه كبيرة من الحليب ورشة فانيليا ويدهن الوجه بهذا الخليط. 
يرش الوجه بالسمسم او الشوفان او حبة البركة أو الزعتر.من الممكن أيضاً ان يترك الوجه بدون دهن إطلاقاً.
يخبز الخبز المختمر في فرن ساخن جداً على درجة حرارة ٢٢٠ (شعلة الفرن فوق وتحت) حتى يحمر الوجه.
في بداية الخبز نقوم بإلقاء بعض مكعبات الثلج في الفرن لتكوين بخار حيث يساعد هذا البخار على ارتفاع الخبز بدرجة كبيرة.
عند تمام النضج يرفع الخبز من الفرن ويغطى بفوطة او بورق ألمونيوم حتى لا يجف. 
في حالة عمل كمية كبيرة من الخبز يتم حفظها في الفريزر والتسخين عند الأكل.
 

طريقة تحصير عيش الكيزر
الكيزر مقادير الكيزر عيش الكيزر طريقة تحضير الكيزر الشيف سارة عبد السلام

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