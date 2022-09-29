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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

الأرصاد: ارتفاع درجات الحرارة يستمر حتى يوم السبت المقبل

أرشيفية
أرشيفية

قالت الدكتورة إيمان شاكر مدير مركز الاستشعار عن بعد بهيئة الأرصاد الجوية أن فصل الخريف بدأ بالفعل منذ ٢٣ سبتمبر الحالي، ولكن هناك ارتفاع في درجات الحرارة منذ ٣ أيام بدرجتين أو ثلاثة عن معدل درجات الحرارة الطبيعي في شهر سبتمبر، مشيرة إلى أن درجة الحرارة العظمي على القاهرة سجلت ٣٦ درجة.

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الأرصاد تحذر: طقس شديد الحرارة بكافة الأنحاء لنهاية الأسبوع

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الأرصاد: أجواء شديدة الحرارة على مستوى الجمهورية حتى منتصف الأسبوع المقبل

ارتفاع درجات الحرارة سوف تستمر حتى يوم السبت

 

وأضاف "شاكر" خلال مداخلة هاتفية في برنامج "٩٠ دقيقة" المذاع علي قناة "المحور" الفضائية، أن ارتفاع درجات الحرارة سوف تستمر حتى يوم السبت المقبل ومن بداية يوم الاثنين سوف يكون هناك انخفاضا ملحوظا في درجات الحرارة.

وتابعت مدير مركز الاستشعار عن بعد بهيئة الأرصاد الجوية أن نسب الرطوبة مازالت مرتفعة وهذا السبب الرئيسي في الشعور بارتفاع درجات الحرارة اعلي من الحقيقة، موضحة أن سوف يكون هناك انخفاض درجتين في درجات الحرارة بداية من يوم الاثنين المقبل.

حالة الطقس خلال الأسبوع الحالي والمقبل

 

ومن جانبه كشف الإعلامي رامي رضوان، عن حالة الطقس خلال الأسبوع الحالي والمقبل، مؤكدا أن البلاد تشهد موجة شديدة الحرارة حلال الفترة الحالية ومستمرة.

وأضاف رامي رضوان، في برنامجه مساء دي ام سي، المذاع عبر قناة دي ام سي، مساء اليوم الأربعاء، أن :"الخريف بيسخن لسه، ومن كتر ما احنا حسين بسخنيته الجو حار بشدة، والجو لسه حر رغم اننا دخلنا رسميا في فضل الخريف".

وتابع رامي رضوان، أن الطقس حار حتى نهاية الأسبوع، وهناك موجة جارة تضرب البلاد، لافتا إلى أنه علينا الحذر من حالة الطقس.

وأشار رامي رضوان، إلى أن الطقس نهارا يكون الطقس شديد الحرارة، ومساءا درجة الحوار تقل كثيرا.

الاستشعار عن بعد حالة الطقس الأرصاد الجوية هيئة الأرصاد الجوية إيمان شاكر رامي رضوان درجات الحرارة

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