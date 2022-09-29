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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

مرسيدس بنز تقدم أول سيارة افتراضية بالكامل.. اعرف الحكاية

مرسيدس بنز تقدم أول
مرسيدس بنز تقدم أول سيارة افتراضية بالكامل

تبدأ كل سيارة كمفهوم مرسوم على الورق، ثم بعد ذلك المرحلة التالية وهي البناء وإذا حازت على إعجاب العملاء وقتها يمكن تحويلها لسيارة إنتاج تجاري.

و كانت السيارة تولد في الحياة من خلال اسكتشات بالورق وأقلام الرصاص. الآن ومع عصر التكنولوجيا والسرعة، أصبح يمكن لأجهزة الكمبيوتر إنشاء مفاهيم خيالية بواقعية مذهلة وبأدق التفاصيل.

وعلى مدار السنوات العديدة الماضية، لجأ صانعي السيارات لبناء مركبات رقمية لألعاب الفيديو موجودة في  Gran Turismo وغيرها من الألعاب، ولكن مرسيدس قررت أن تستغل التكنولوجيا الرقمية بصورة مختلفة، هذه المرة تبني سيارة بلا اسم حتى الآن وتنعتها بأنها سيارة افتراضية.

تسميها  مرسيدس-بنز  ببساطة سيارة عرض افتراضية ، وكما يوحي الاسم ، فهي بالفعل موجودة في العالم الرقمي فقط حتى الآن، إنها أول سيارة افتراضية بالكامل من شركة صناعة السيارات الألمانية، تم إنشاؤها كجزء من ثلاثية رقمية تابعة لبطولة العالم League of Legends كما إنها مرتبطة أيضًا بالشراكة المستمرة بين  مرسيدس بنز  و Riot Games ، الشركة التي تقف وراء سلسلة ألعاب League of Legends الشهيرة.

في هذه المرحلة ، قد يكون عشاق لعبة Gran Turismo في حيرة من أمرهم بشأن السيارة الافتراضية الأولى  لمرسيدس  وإذا ما كانت ستنضم في يوم إلى لعبة جران توريزمو. للتذكير، هناك مفهوم سيارة مرسيدس -AMG Vision Gran Turismo الذي تم إنشاؤه منذ ما يقرب من 10 سنوات وهي حاليا متضمنة في لعبة جران توريزمو الإصدار 6 . ومع ذلك ، قامت مرسيدس بالفعل ببناء نسخة حقيقية من تلك السيارة ، ولكن السيارة الافتراضية حتى الآن لا يوجد من ناحيتها نية لتحويلها إلى حقيقة.

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يعلق جوردن واغنر ، كبير مسؤولي التصميم في مرسيدس بنز ، على عملية التحويل  بأنه دمج "التصميم الحقيقي للسيارات وتصميم الرسوم المتحركة" ، موضحًا أنه بدون وجود حدود قصوى في الفضاء الافتراضي، وبالتالي يمكن تجاوز المعروف في عالم التصميم وحدود الخيال.

لم تنحصر الشراكة مع Mercedes-Benz و Riot Games في هذا المفهوم الغريب فقط. بدءًا من 3 نوفمبر في نهائي ليغ أوف ليجيندز في سان فرانسيسكو ، سيتم عرض عناصر التصميم الخاصة بلعبة الفيديو في شاشة العرض الرقمية للسيارة مرسيدس EQS. في نهاية المطاف ستكون لعبة الفيديو متاحة من خلال نظام MBUX الرقمي للمعلومات والترفيه.

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