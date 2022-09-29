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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

6 مشروعات بمطروح للمشاركة في أعمال المبادرة الوطنية الخضراء الذكية

نائب محافظ مطروح
نائب محافظ مطروح تناقش تنفيذ مبادرة المشروعات الخضراء

تابع اللواء خالد شعيب محافظ  مطروح ، أعمال اللجنة التنفيذية لتقييم المشروعات المشاركة بالمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية بالمحافظة، بحضور الدكتورة دينا عثمان نائب المحافظ وممثلى من وزارة التخطيط والاتصالات والبيئة وأعضاء اللجنة من المحافظة .

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واستعرضت نائب المحافظ المشروعات المقدمة من المحافظة وأعمال تقييم المشروعات بكافة الفئات وترتيبها وفقًا  لنسب الاستيفاء وللشروط والمعايير الموضوعة من اللجنة الوطنية للمبادرة .

وأشار محافظ مطروح إلى أن اللجنة المشكلة للتقييم للمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية على أرض المحافظة، استمرت أعمالها يوميا  على مدار الأسبوع الجارى  لتقييم المشروعات المقدمة عبر المنصة الإلكترونية لتسجيل المشروعات، لاختيار مشروع عن كل فئة، بواقع 6 مشروعات على مستوى المحافظة.
وأضاف أن تلك المشروعات التي سيتم تأهيلها سيتم تقديمها للجنة الوطنية للمبادرة لاختيار ١٨ مشروعا على مستوى الجمهورية وذلك خلال مؤتمر سيعقد الشهر المقبل بحيث يتم حشد التمويل والاستثمارات للمشروعات الفائزة بمؤتمر المناخ.

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