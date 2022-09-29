رئيس الأركان يشهد تنفيذ مشروع جاسر - 132 لإحدى وحدات الدفاع الجوى

شهد الفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة تنفيذ مشروع مراكز القيادة التعبوى التكتيكى "جاسر - 132" الذى تنفذه إحدى وحدات قوات الدفاع الجوى ، وذلك فى إطار تنفيذ خطة التدريب القتالى لتشكيلات ووحدات القوات المسلحة.

تضمنت المرحلة عرض التقارير والقرارات للقادة على كافة المستويات ، حيث ظهر خلال المرحلة مدى ما وصلت إليه العناصر المشاركة من إستعداد قتالى عالى والمهارة فى إستخدام أحدث وسائل نظم القيادة والتعاون والسيطرة لتنفيذ المهام المخططة والطارئة أثناء مراحل المشروع.

الدفاع الجوي

ونقل الفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة تحيات وتقدير الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى لكافة العناصر المشاركة بالمشروع ، مشيداً بالأداء المتميز والكفاءة القتالية العالية الذى ظهر عليها رجال الدفاع الجوى.

كما ناقش عدداً من القادة والضباط المشاركين بالمشروع فى الإسلوب الأمثل لتنفيذ كافة المهام المكلفين بها ، وقام بفرض عدد من المواقف التكتيكية المفاجئة للتأكد من قدرتهم على إتخاذ القرار السليم أثنـاء إدارة العمليات ، مطالبهم بالحفاظ على المستوى المتميز والكفاءة القتالية العالية لتنفيذ كافة المهام التى توكل إليهم بكفاءة وإقتدار.

حضر المرحلة عدد من قادة القوات المسلحة.

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