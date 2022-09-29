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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

إيشواريا راي تبهر أعين الناظرين في إطلالة جذابة | شاهد

النجمة الهندية إيشواريا
النجمة الهندية إيشواريا راي

تألقت النجمة الهندية إيشواريا راي فى أحدث جلسة تصوير خضعت لها، عبر حسابها علي موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وبدت زوجة النجم الهندي أبهيشيك باتشان، نجل الفنان الكبير أميتاب باتشان، بإطلالة ناعمة وأنيقة، مرتدية فستانًا أنيقًا باللون الأبيض المطرز، ووضعت مكياجًا هادئًا ويبدو طبيعيًا مما أبرز جمالها.

تزوجت إيشواريا في عام 2007، من  النجم الهندي أبهيشيك باتشان، نجل الفنان الكبير أميتاب باتشان، وذلك في حفل زفاف أسطوري بمدينة بومباي، وفي 2011، أنجبت "آراداهيا"، وهي ابنتها الوحيدة.

من أشهر أعمالها السينمائية "جودا أكبر"، "جورو"، "ديفيداس"، "رافان"، "جوش"، "النمر الوردي"، "ميلا"، "سيدة التوابل"، "معطف واقي من المطر"، وغيرها من الأعمال.


جدير بالذكر أن آخر أعمال إيشواريا كان فيلم “Fanney Khan”، وعرض عام 2018، وهي مشغولة حاليا بتصوير مشاهدها الأخيرة من أحدث أفلامها “PonniyinSelvan”، المنتظر عرضه نهاية العام. 

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