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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

أخبار السيارات|تبدأ من 53 ألف دولار.. BMW Z4 موديل 2023 بتصميم رياضي.. بنتلي بنتايجا الهايبرد موديل 2023..بنطاق أطول وفئات تجهيز لأول مرة

أخبار السيارات
أخبار السيارات

نشر موقع "صدى البلد"، مجموعة متنوعة من أخبار السيارات خلال الساعات الماضية، بجانب تقارير جديدة عن أسعار ومواصفات السيارات، وأخرى عالمية، نستعرض أبرزها في التالي:

 

بنتلي بنتايجا الهايبرد موديل 2023.. بنطاق أطول وفئات تجهيز لأول مرة

تقدم  بنتلي  بنتايجا الهايبرد المزيد من المفاجآت السارة لعشاقها مع موديل عام 2023. قامت شركة صناعة السيارات الانجليزية والتابعة لمجموعة "فولكس فاجن" منذ 1998، بتحديث وتعديل سيارتها الرياضية متعددة الاستخدامات الهجينة مع طراز العام القادم، لتكون بقوة معززة ونطاقي سير إضافي، ومستويات تجهيز جديدة كانت موجودة في إصدارات البنزين فقط.

 

مرسيدس بنز تقدم أول سيارة افتراضية بالكامل.. اعرف الحكاية

تبدأ كل سيارة كمفهوم مرسوم على الورق، ثم بعد ذلك المرحلة التالية وهي البناء وإذا حازت على إعجاب العملاء وقتها يمكن تحويلها لسيارة إنتاج تجاري.

 

دراسة: عملاء تسلا الأكثر ولاءً للعلامة التجارية.. وتسونامي السيارات الكهربائية يقلب الموازين

في حين أن معظم مشتري العلامات التجارية باهظة الثمن أو التي لها باع طويل وتاريخ عريق مثل فورد وفولكس فاجن أو تسلا رائدة المركبات الكهربائية لديهم ولاء إلى ماركات سياراتهم وعادة ما يفضلون الشراء مرة أخرى من نفس العلامة التجارية، إلا أن هذا الحب والإخلاص على وشك التغيير، خاصة مع التقييم ربع السنوي الأخير بحسب رؤية وتحليل شركة S&P Global Mobility التي أكدت في تقريرها الاحدث أن نقص المخزون ومشاكل سلاسل التوريد يؤثر مع ذلك على درجة الولاء للعلامة التجارية.

 

سيارة تفصيل لعميل محظوظ.. فيراري SP51 تصميم من الخمسينيات ومحرك V12

كي يكون الشخص قادرًا على شراء سيارة  فيراري  جديدة ، يجب أن يكون من طبقة الأثريًاء جدا، لكن لشراء سيارة فيراري مصممة خصيصًا لتناسب ذوق عميل محدد من قسم المشاريع الخاصة الحصرية في  فيراري، تحتاج إلى أضعاف سيارة فيراري العادية.

 

تبدأ من 53 ألف دولار.. BMW Z4 موديل 2023 بتصميم رياضي ومعدات متطورة

ظهرت عدة صور مسربة لنموذج اختبار أولي من سيارة  BMW Z4  موديل 2023 خلال الصيف الفائت، ولكن الآن أصبحت الرودستر جاهزة للإعلان عنها بشكل رسمي، وهي السيارة التي تأتي بمظهر خارجي جديد وخيارات تخصيص متنوعة تقدم لأول مرة مع المزيد من المعدات القياسية.

 

فيلم فيراري في مواجهة بورشه يتحول لحقيقة.. منافسة شرسة بينهما في 2023

تستعد كل من بورشه و فيراري  للدخول في منافسة شرسة على حلبة سباق لومان 24 ساعة العام المقبل، وهي المعركة التي خلدتها هوليوود في الفيلم الطويل Le Mans، الذي يصور سباق سيارات لومان 24 ساعة، من بطولة ستيف ماكوين وإخراج "لي اتش كاتزين"، وخلال الفيلم يعرض لقطات حقيقية من سباق دورة عام 1970 الذي أقيم في شهر يونيو.

 

شركة Lilium Air للتنقل تخطط لتصنيع 400 تاكسي طائر خلال 12 شهرًا

تخطط شركة Lilium Air الألمانية للتنقل الجوي لصناعة ما يصل إلى 400 تاكسي طائر يطلق عليها اسم Lilium Jet تعمل بالطاقة الكهربائية خلال 12 شهرًا قادمة.

 

بتصميم بسيط.. بولستار تكشف المزيد عن طراز 3 قبل إطلاقها 12 أكتوبر

بدأت شركة  بولستار  السويدية الذراع الأكثر فخامة لـ "فولفو" في حملة دعاية ضخمة لطرازها المنتظر "بولستار 3" في وقت مبكر، منذ ديسمبر الماضي وهي تشوق عملاءها للسيارة المنتظرة وتسرب بعض المعلومات عنها، واستمر تدفق المعلومات بالتنقيط في شهر يونيو الماضي عندما تم الكشف لأول مرة عن طراز 3  بلا تمويه. الآن أعلنت الشركة صراحة أنها ستكشف رسميا عن بولستار 3 في 12 أكتوبر القادم، في كوبنهاجن، الدنمارك.

بنتلي بنتايجا مرسيدس تسلا فيراري BMW بورشه بولستار

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