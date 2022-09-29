أخبار السيارات|تبدأ من 53 ألف دولار.. BMW Z4 موديل 2023 بتصميم رياضي.. بنتلي بنتايجا الهايبرد موديل 2023..بنطاق أطول وفئات تجهيز لأول مرة

نشر موقع "صدى البلد"، مجموعة متنوعة من أخبار السيارات خلال الساعات الماضية، بجانب تقارير جديدة عن أسعار ومواصفات السيارات، وأخرى عالمية، نستعرض أبرزها في التالي:

تقدم بنتلي بنتايجا الهايبرد المزيد من المفاجآت السارة لعشاقها مع موديل عام 2023. قامت شركة صناعة السيارات الانجليزية والتابعة لمجموعة "فولكس فاجن" منذ 1998، بتحديث وتعديل سيارتها الرياضية متعددة الاستخدامات الهجينة مع طراز العام القادم، لتكون بقوة معززة ونطاقي سير إضافي، ومستويات تجهيز جديدة كانت موجودة في إصدارات البنزين فقط.

تبدأ كل سيارة كمفهوم مرسوم على الورق، ثم بعد ذلك المرحلة التالية وهي البناء وإذا حازت على إعجاب العملاء وقتها يمكن تحويلها لسيارة إنتاج تجاري.

في حين أن معظم مشتري العلامات التجارية باهظة الثمن أو التي لها باع طويل وتاريخ عريق مثل فورد وفولكس فاجن أو تسلا رائدة المركبات الكهربائية لديهم ولاء إلى ماركات سياراتهم وعادة ما يفضلون الشراء مرة أخرى من نفس العلامة التجارية، إلا أن هذا الحب والإخلاص على وشك التغيير، خاصة مع التقييم ربع السنوي الأخير بحسب رؤية وتحليل شركة S&P Global Mobility التي أكدت في تقريرها الاحدث أن نقص المخزون ومشاكل سلاسل التوريد يؤثر مع ذلك على درجة الولاء للعلامة التجارية.

كي يكون الشخص قادرًا على شراء سيارة فيراري جديدة ، يجب أن يكون من طبقة الأثريًاء جدا، لكن لشراء سيارة فيراري مصممة خصيصًا لتناسب ذوق عميل محدد من قسم المشاريع الخاصة الحصرية في فيراري، تحتاج إلى أضعاف سيارة فيراري العادية.

ظهرت عدة صور مسربة لنموذج اختبار أولي من سيارة BMW Z4 موديل 2023 خلال الصيف الفائت، ولكن الآن أصبحت الرودستر جاهزة للإعلان عنها بشكل رسمي، وهي السيارة التي تأتي بمظهر خارجي جديد وخيارات تخصيص متنوعة تقدم لأول مرة مع المزيد من المعدات القياسية.

تستعد كل من بورشه و فيراري للدخول في منافسة شرسة على حلبة سباق لومان 24 ساعة العام المقبل، وهي المعركة التي خلدتها هوليوود في الفيلم الطويل Le Mans، الذي يصور سباق سيارات لومان 24 ساعة، من بطولة ستيف ماكوين وإخراج "لي اتش كاتزين"، وخلال الفيلم يعرض لقطات حقيقية من سباق دورة عام 1970 الذي أقيم في شهر يونيو.

تخطط شركة Lilium Air الألمانية للتنقل الجوي لصناعة ما يصل إلى 400 تاكسي طائر يطلق عليها اسم Lilium Jet تعمل بالطاقة الكهربائية خلال 12 شهرًا قادمة.

بدأت شركة بولستار السويدية الذراع الأكثر فخامة لـ "فولفو" في حملة دعاية ضخمة لطرازها المنتظر "بولستار 3" في وقت مبكر، منذ ديسمبر الماضي وهي تشوق عملاءها للسيارة المنتظرة وتسرب بعض المعلومات عنها، واستمر تدفق المعلومات بالتنقيط في شهر يونيو الماضي عندما تم الكشف لأول مرة عن طراز 3 بلا تمويه. الآن أعلنت الشركة صراحة أنها ستكشف رسميا عن بولستار 3 في 12 أكتوبر القادم، في كوبنهاجن، الدنمارك.