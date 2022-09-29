غدا الجمعة.. بدء تطبيق المواعيد الشتوية على المولات والمقاهي والمطاعم |تفاصيل

أعلن الدكتور خالد قاسم المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية، بدء تطبيق المواعيد الشتوية على المولات والمقاهي والمطاعم.

وقال قاسم خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "اليوم" والمذاع عبر قناة "دي إم سي"،:" فتح المحال والمولات التجارية يوميًا من الساعة 7 صباحًا، وتغلق 10 مساءً بداية من 30 سبتمبر الجارى".

وأوضح قاسم،:" سيتم زيادة التوقيت الخميس والجمعة وفى الإجازات والأعياد الرسمية للدولة لتغلق 11 مساء، مضيفا: "فتح المطاعم والكافيهات والبازارات يوميًا من الساعة 5 صباحًا وتغلق 12 منتصف الليل".

وأكمل: "سيتم فتح جميع محال الورش والأعمال الحرفية داخل الكتل السكنية يوميًا من الساعة 8 صباحًا وتغلق 6 مساءً".



