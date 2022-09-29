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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

غدا الجمعة.. بدء تطبيق المواعيد الشتوية على المولات والمقاهي والمطاعم |تفاصيل

خالد قاسم
خالد قاسم

أعلن الدكتور خالد قاسم المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية،  بدء تطبيق المواعيد الشتوية على المولات والمقاهي والمطاعم.

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وقال قاسم خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "اليوم" والمذاع عبر قناة "دي إم سي"،:" فتح المحال والمولات التجارية يوميًا من الساعة 7 صباحًا، وتغلق 10 مساءً بداية من 30 سبتمبر الجارى".

وأوضح قاسم،:" سيتم زيادة التوقيت الخميس والجمعة وفى الإجازات والأعياد الرسمية للدولة لتغلق 11 مساء، مضيفا: "فتح المطاعم والكافيهات والبازارات يوميًا من الساعة 5 صباحًا وتغلق 12 منتصف الليل".

وأكمل: "سيتم فتح جميع محال الورش والأعمال الحرفية داخل الكتل السكنية يوميًا من الساعة 8 صباحًا وتغلق 6 مساءً".

 

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