تصل لـ345 ألف جنيه.. زيادة على أسعار فولكس فاجن "باسات" موديل 2022

كشف الوكيل المحلي لعلامة فولكس فاجن التجارية في مصر، عن احدث اسعار الاصدارات المقدمة داخل السوق المصري، ومنها النسخة الشيهرة التي تنتمي إلى فئة السيدان "باسات" موديل 2022، وشهدت تلك النسخة زيادة سعرية بدأت من 295 ألف جنيه حتى 345 الف جنيه.

تصل السرعة القصوى للسيارة فولكس فاجن باسات موديل 2022 إلى 220 كيلومتر/ساعة، بينما يمكنها الانطلاق من نقطة السكون 0 حتى الوصول لسرعة 100 كيلومتر في الساعة، خلال مدة زمنية تسغرق 8.9 ثانية.

فولكس فاجن باسات موديل 2022

ودعمت السيارة فولكس فاجن باسات موديل 2022 بمحرك رباعي الاسطوانات، 4 سلندر، سعة 1400 سي سي تيربو، بقوة قدرها 150 حصانا، و عزم اقصى للدوران يقدر بـ 250 نيوتن/متر.

فولكس فاجن باسات موديل 2022

وتعتمد السيارة فولكس فاجن باسات موديل 2022 على ناقل حركة أوتوماتيكي الاداء مكون من 7 سرعات، يعمل بتقنية الجر الامامي للعجلات، مع تصميم خارجي انيق يضم مصابيح أمامية حادة المظهر، وجنود ذات تصميم هندسي متعدد الاضلاع.

فولكس فاجن باسات موديل 2022

وحصلت السيارة فولكس فاجن باسات موديل 2022 على حزمة من التجهيزات الداخلية، ابرزها انظمة الصوت والترفية، إلى جانب تقنيات التحكم، ومكابح مانعة للانغلاق، وقفل تفاضلي، ومحدد للسرعة، ونظان التحكم في الجر، والثبات الالكتروني.

فولكس فاجن باسات موديل 2022

الاسعار الرسمية للسيارة فولكس فاجن باسات موديل 2022 في مصر

الفئة الأولى فولكس فاجن باسات موديل 2022 بقيمة قدرها 800,000 بدلًا من 505 الف جنيه، اي بزيادة بلغت 295 الف جنيه.

الفئة الثانية فولكس فاجن باسات موديل 2022 بقيمة قدرها 955,000 بدلًا من 610,000 جنيه، اي بزيادة قدرت بـ 345 الف جنيه.