بنك آسيوي يدعم أنشطة إغاثة ضحايا فيضانات باكستان بـ 2 مليار دولار

قال المدير العام لبنك التنمية الآسيوي لوسط وغرب آسيا يوجين جوكوف إن البنك سيوافق على تمويل بأكثر من 2 مليار دولار لدعم أنشطة إغاثة ضحايا الفيضانات الكارثية في باكستان.



وذكرت وكالة الأنباء الباكستانية اليوم الخميس أن تصريحات المدير العام لبنك التنمية الآسيوي لوسط وغرب آسيا يوجين جوكوف جاءت في مؤتمر صحفي عقده عبر تقنية "الفيديو كونفرنس".



وأعرب عن تعاطفه وحزنه إزاء الدمار الهائل الناجم عن الفيضانات الأخيرة والأمطار الغزيرة في باكستان، مشيرا إلى أن البنك قدم منحة بقيمة 3 ملايين دولار للشراء الفوري لسلع الإغاثة؛ كالإمدادات الغذائية والخيام.



الفيضانات التي اجتاحت باكستان مؤخرًا تسببت في نزوح أكثر من 33 مليون شخص، ومقتل أكثر من 1500 آخرين، كما دمرت الفيضانات أيضًا المحاصيل الزراعية، علاوة عن الإضرار بآلاف المنازل.