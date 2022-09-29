كيم كارداشيان تخطف الأنظار فى أحدث إطلالة.. صور

شاركت نجمة تلفزيون الواقع الأميركية ​كيم كارداشيان​ الجمهور مجموعة صور عبر حسابها الخاص على موقع التواصل الإجتماعي "انستجرام"، أبهرت فيه المتابعين .



وبدت كيم كارداشيان بإطلالة جذابة مرتدية فستان قصير ومكشوف، باللون الأسود، ما أبرز أنوثتها، وعكس جمالها وقوامها الممشوق، أما من الناحية الجمالية، اعتمدت على تسريحة شعر بسيطة، ورفعت خصلات شعرها الأشقر للخلف، واعتمدت مكياج جذاب ابرز جمال ملامحها.



وأعلنت كيم كارداشيان انفصالها عن الممثل الكوميدي بيت ديفيدسون ، 28 عامًا ، في وقت سابق من هذا الشهر.



انتهت قصة كيم الرومانسية التي استمرت تسعة أشهر مع نجم Saturday Night Live السابق أثناء تصوير فيلمه ويزاردز في أستراليا.



تم ربط الزوجين السابقين لأول مرة في أكتوبر من العام الماضي بعد أسابيع من ظهورها لأول مرة في برنامج ساترداي نايت لايف ، حيث شارك الزوجان السابقان قبلة على الشاشة.