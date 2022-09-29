بإطلالة كلاسيكية.. إيمي سالم تخطف أنظار جمهورها

شاركت الفنانة ايمي سالم جمهورها

ومتابعيها صورة جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".



وظهرت ايمي سالم من خلالها وهي ترتدي جاميت اسود مفتوح، بينما أسدلت شعرها بحرية، واعتمدت مكياج ناعم ابرز ملامحها، وانهالت عليها التعليقات.

يذكر أن آخر ما قدمته الفنانة ايمي سالم هو برنامج نفسنة الذي كان يعرض على قناة القاهرة والناس.

يشار إلى أن ايمي سالم قدمت آخر أعمالها مسلسل "طلقة حظ" مع النجوم مصطفى خاطر وآيتن عامر، وعدد كبير من الفنانين، إخراج أحمد خالد أمين، وإنتاج شركة سينرجى