جنود أوكرانيون ينشرون مقطع فيديو لخنازير تأكل جثة قبطان روسي

تداول رواد التواصل الإجتماعي في أوكرانيا مقطع فيديو، لـ خنازير علق عليها بعض الجنود أنها تأكل لحم قبطان روسي ، و يمكن سماع مصور الفيديو و هو يردد أن هذا هو مصير الجنود الروس في المعركة مع الأوكرانيين .



وفقا لما نشرته صحيفة " ديلي ستار"، فإن مقطع فيديو متداول لجنود أوكرانيين، ظهر خلاله 6 خنازير ملتفين حول جثة قبطان روسي، و يأكلون لحمه و ذلك بعد إنهاء حياته على يد الأوكرانيين و يظهر مصور الفيديو و هو يسخر من جنود الجيش الروسي .



و بحسب ما نشرته الصحيفة، فإن الجنود الأوكرانيين تعمدوا السخرية من الجنود الروسيين في الفيديو، لإضعاف عزيمة جنود الجيش الروسي، و أكد مصور المقطع أن هناك الكثير من الجثث للجنود الروسيين قام بإسقاطها الأوكرانيين و سيكون مصيرها كمصير تلك الجثة .

لقطة من الفيديو



و بحسب ما ورد في مقطع الفيديو، فإن هناك قطيع من الخنازير كان يأكل من لحم إحدى الجثث الموجودة أمامه، و قال الجندي الأوكراني أن تلك الجثة لقبطان روسي أنهت القوات الأوكرانية حياته و تركته طعاما للخنازير .



جدير بالذكر أن مقطع الفيديو الذي نشره الجنود الأوكرانيين تسبب في إثارة الجدل بين رواد التواصل الإجتماعي ذلك عقب نشر الجنود له على تطبيق تيليجرام .