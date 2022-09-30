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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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منوعات

جنود أوكرانيون ينشرون مقطع فيديو لخنازير تأكل جثة قبطان روسي

صدى البلد

تداول رواد  التواصل الإجتماعي في  أوكرانيا  مقطع فيديو، لـ خنازير  علق عليها بعض  الجنود  أنها تأكل  لحم  قبطان  روسي ، و يمكن سماع مصور الفيديو و هو يردد أن هذا هو مصير الجنود الروس في المعركة مع الأوكرانيين . 


وفقا لما نشرته صحيفة " ديلي ستار"، فإن مقطع فيديو متداول لجنود أوكرانيين، ظهر خلاله 6 خنازير ملتفين حول جثة قبطان روسي، و يأكلون لحمه و ذلك بعد إنهاء حياته على يد الأوكرانيين و يظهر مصور الفيديو و هو يسخر من جنود الجيش الروسي . 

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و بحسب ما نشرته الصحيفة، فإن الجنود الأوكرانيين تعمدوا السخرية من الجنود الروسيين في الفيديو، لإضعاف عزيمة جنود الجيش الروسي، و أكد مصور المقطع أن هناك الكثير من الجثث للجنود الروسيين قام بإسقاطها الأوكرانيين و سيكون مصيرها كمصير تلك الجثة . 

لقطة من الفيديو


و بحسب ما ورد في مقطع الفيديو، فإن هناك قطيع من الخنازير كان يأكل من لحم إحدى الجثث الموجودة أمامه، و قال الجندي الأوكراني أن تلك الجثة لقبطان روسي أنهت القوات الأوكرانية حياته و تركته طعاما للخنازير . 


جدير بالذكر أن مقطع الفيديو الذي نشره الجنود الأوكرانيين تسبب في إثارة الجدل بين رواد التواصل الإجتماعي ذلك عقب نشر الجنود له على تطبيق تيليجرام  .

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