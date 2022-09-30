الاتحاد المنستيري يزف بشرى سارة لجماهير الأهلي قبل مباراة الفريقين

أكد أمير الحيزم، الأمين العام للاتحاد المنستيري التونسي، دخول جماهير الأهلي مجانا في مواجهة الفريقين بالذهاب المقرر إقامتها بدور الـ32 بدوري أبطال أفريقيا.



وقال الحيزم في تصريحات تلفزيونية ببرنامج الريمونتادا المذاع عبر فضائية المحور: " دخول جماهير الأهلي مواجهة الفريق القاهري أمام الاتحاد المنستيري ستكون مجانية".



وتابع: "أتمنى التعامل بالمثل في لقاء العودة المقرر إقامته بالقاهرة ودخول الجماهير التونسية بالمجان".

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وزير الشباب والرياضة يحضر مباراة فى بطولة دورى أبطال أوروبا لكرة اليد خلال زيارته لأسبانيا



شهد الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة ،اليوم الخميس، مباراة كرة اليد بين فريق برشلونة الإسباني وفريق RK Celje من سلوفانيا، وذلك على هامش زيارته للمملكة الإسبانية، وفى إطار تلبية دعوة مسئولى برشلونة لحضور مبارة الفريق الكتالونى ضمن منافسات بطولة أوروبا لكرة اليد.

أشاد وزير الرياضة بالمستوى المتميز للصالة المغطاة المستضيفة للمباراة، وتنوع البنية الرياضية التابعة لنادى برشلونة الإسباني، والتى تخدم مختلف فرق النادى، والتنظيم الجيد لدخول الجماهير، والتشجيع المثالى للفريقين طوال دقائق المباراة.

ثمن الدكتور أشرف صبحى على المستوى الرائع الذى تقدمه فرق منتخبات اليد فى دورى أبطال أوروبا، مشيراً -فى ذات الوقت- إلى تميز كرة اليد المصرية على مستوى جميع المنتخبات الوطنية، والإنجازات التى تحققها في مختلف المحافل، وكذا مستوى الفرق المصرية في المنافسات المحلية والقارية .

حضر المباراة مجموعة من مسئولى إدارة نادى برشلونة الأسبانى ، ومدير تسويق النادى، وأحمد عبد الخالق مدير عام الإدارة العامة للسياحة والفاعليات الرياضية بوارة الشباب والرياضة وسط حضور مجموعة من مشجعى الفريقين.