حازم إمام كان كيوت وهل أصبح سوبر مان الآن؟....مرتضى منصور يدعم أيمن عبدالعزيز

دعم المستشار مرتضي منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك أيمن عبدالعزيز نجم وقائد الفريق السابق عقب اختياره في الجهاز الفني للمنتخب الأول برئاسة روي فيتوريا.

واكد مرتضي منصور في فيديو تم بثه عبر قناة الزمالك أن ايمن عبدالعزيز مدرب كبير ووصل لمنصب المدرب المساعد للمنتخب بعمله وخبراته وليس بسبب حديث بعض “ السذج ” بأن حازم امام عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة هو من عينه بذلك المنصب .

واضاف مرتضي منصور أن الجميع كان يدعم حازم إمام من قبل و كان “ كيوت ” هل أصبح الآن سوبر مان ليعين من يريد بأي منصب .

وتابع أن تم تعيين سيد معوض و محمد شوقي نجوم الاهلي بهذا المنصب" هل هم أكفأ من ايمن عبدالعزيز في هذا المنصب ".

وأكمل أن ايمن عبدالعزيز مدرب جيد وسينجح في مهمته مع المنتخب .

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