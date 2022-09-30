تأجيل أحدهما والإبقاء على الآخر.. حكاية مروان موسي مع حفلات نهاية الموسم

على مدار أكثر من أسبوعين ويروج مطرب الراب مروان موسي لحفلاته التى يقدمها الجمعة ٣٠ من شهر سبتمبر، حيث أعلن أن هذا اليوم سوف يشهد حفلتين فى محافظتين مختلفتين، وهما الإسكندرية والقاهرة الأولى مع عفروتو والآخر مع المطرب العالمي Akon، وبالرغم من صعوبة إقامة الحفلتين فى نفس التوقيت إلا أن مروان ومدير أعماله كانا دائما ما يصرحون فى العديد من اللقاءات الصحفية أنه أمر سهل وأنه يستعد لإقامة الحفلتين فى نفس التوقيت.



تأجيل حفل مروان موسى وAkon



وبشكل مفاجئ أعلنت الشركة المنظمة لحفل مروان موسى والمطرب العالمي Akon عن تأجيل الحفل لأجل غير مسمي، ليحيى بذلك مروان موسى مساء اليوم حفلا واحدا الذي يقام داخل نادي الاتحاد الجديد بمصاحبة عفروتو والوايلي.



حفلات مروان موسي



وطرح مؤدى الراب مروان موسى تراكا جديدا حمل اسم “مسافات" من البوم فلوريدا دارك مود عبر قناته الرسمية بموقع الفيديوهات يوتيوب.

وقدم مروان موسى خلال العام الأخير أهم أغنية مصورة له بجانب "شيراتون"، وهي "تيسلا"، كما أطلق في الشهور منذ بداية العام أربعة ألبومات قصيرة، أحدثها "عقد احتراف" و"فلوريدا دارك مود". كما قدم واحدة من أجمل شارات الأفلام في تراك "مكهرب".

يذكر أن تعاون مروان موسى مع حميد الشاعري لأول مرة في محاولة لربط جيل التسعينيات بأغاني الراب والجيل الحالي الذي حقق نجاحا كبيرا خلال الفترة الأخيرة، أغنية "شاب شاب" نتاج أول لقاء بين النجمين الذي استمر لمدة 8 ساعات وكانت مثمرا، وهي من كلمات وألحان مروان موسى وتوزيع حميد الشاعري.