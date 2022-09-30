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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بعد الوصول لـ 10 ملايين مشاهدة.. محمد رمضان يحتفل بنجاح دوشة

بوستر الأغنية
بوستر الأغنية

حرص الفنان محمد رمضان الاحتفال مع جمهوره بنجاح أحدث أغانيه والتى تحمل اسم دوشة، بعد وصول عدد مشاهداتها على موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب إلى 10 ملايين مشاهدة. 

وأعاد رمضان نشر الكليب على صفحته الشخصية بموقع التواصل الإجتماعي فيس بوك وكتب عليه: “دوشة دلوقتي ١٠ مليون مع أنى شارب اتنين قهوة”.

محمد رمضان يعلن بدأ بروفات مرزوق وإيتو



أعلن محمد رمضان عن بدأ بروفات أحدث أعماله الفنية، فيلم مرزوق وإيتو، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “انستجرام”. ونشر محمد رمضان فيديو من داخل البروفة، وعلق عليه كاتبًا: “بسم الله بدأنا أول بروڤات فيلم مرزوق و إيتو سيناريو و حوار عمرو محمود يس إخراج محمد سمير ثقة في الله نجاح”.

تدافع الجمهور على محمد رمضان فى تصوير عالزيرو

حالة من التدافع القوي شهدتها شوارع منطقة شبرا بسبب تواجد الفنان محمد رمضان لتصوير مشاهد فيلمه الجديد عالزيرو. ونشر رمضان فيديو أثناء خروجه من لوكيشن التصوير ويتدافع حوله المئات من الجمهور لالتقاط الصور التذكارية معه، وسط تواجد أمنى لحمايته وحماية فريق عمل الفيلم.

تفاصيل فيلم عالزيرو

فيلم “ع الزيرو" تأليف مدحت العدل، إنتاج جمال العدل، وإخراج محمد العدل، وقال محمد رمضان في تصريحات سابقة، إن فيلمه الجديد "ع الزيرو" دراما وأكشن يناقش قضايا اجتماعية مهمة، ويشهد قصة حب وعلاقات اجتماعية مختلفة.

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