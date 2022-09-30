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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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تعليم

فرص ذهبية لخريجي الثانوية من الألسن بجامعة بدر.. صور

فرص ذهبية لخريجى
فرص ذهبية لخريجى الثانوية من الألسن بجامعة بدر

أعلن الدكتور فوزى تركى، رئيس جامعة بدر فى القاهرة "BUC"، عن توافر فرص ذهبية للقبول فى كلية اللغات والترجمة داخل الحرم الجامعى، والمعادلة لكليات الألسن؛ لمن لم تسمح له فرصة الإلتحاق فى المواعيد المقررة، فى مرحلتى الليسانس والماجستير فى كافة التخصصات، والدبلوم المهنى بالترجمة التخصصية؛ لخريجى التخصصات المختلفة من الجامعات: "المصرية، العربية، والأجنبية".

فى ذات السياق، أضاف الدكتور إبراهيم القلا، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب "BUC"، أن أقسام الكلية التى تقبل طلاباً جدد من خريجى: "الثانوية العامة، الأزهرية، والشهادات العربية والأجنبية المعادلة"، هذا العام هى: "الإنجليزية، الفرنسية، الإيطالية، الإسبانية، والصينية، والألمانية".

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من ناحيته، ذكر الدكتور عمرو الأتربى، نائب رئيس الجامعة للعلاقات الثقافية والدراسات العليا والتعاون الدولى "BUC"، أن "كلية اللغات والترجمة" بالجامعة، اتفقت مع عدد من الأساتذة الزائرين الأجانب من الجامعات: "الإيطالية، الإسبانية، والصينية"؛ للتدريس فى أقسام الكلية للعام الأكاديمى الجديد بمرحلتى الليسانس والدراسات العليا.

تعرف على الفرص الذهبية لخريجى الثانوية من الألسن بجامعة بدر
تعرف على الفرص الذهبية لخريجى الثانوية من الألسن بجامعة بدر
تعرف على الفرص الذهبية لخريجى الثانوية من الألسن بجامعة بدر
تعرف على الفرص الذهبية لخريجى الثانوية من الألسن بجامعة بدر
تعرف على الفرص الذهبية لخريجى الثانوية من الألسن بجامعة بدر

فى السياق ذاته، ذكر الدكتور حسين محمود، عميد كلية اللغات والترجمة بجامعة بدر فى القاهرة "BUC"، أن خريجى الكلية يحصلون على ميزات تنافسية عالية فى أسواق العمل سواء "المحلية، الإقليمية، أو الدولية"، وأنها تتميز بوجود أساتذة متخصصين بجميع أفرع: "الأدب، اللغويات، والترجمة الشفهية والتحريرية".. موضحاً أن المقررات التى يتم تدريسها تواكب أحدث الإتجاهات العالمية وتؤهل الخريج؛ للمنافسة فى سوق العمل، بالإضافة إلى إمكانية إستكمال "الدراسات العليا" داخل الجامعة نفسها.

جامعة بدر فى القاهرة رئيس جامعة بدر فى القاهرة BUC كلية اللغات والترجمة ذهبية للقبول كليات الألسن

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